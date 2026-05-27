Onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica: ¿cuándo ingresa y qué departamentos afectará?

La mayor parte del territorio hondureño se verá afectada tras la influencia de una onda tropical que impulsará lluvias, chubascos y actividad eléctrica dispersa, según el pronóstico de Copeco. ¿Qué departamentos presentarán lluvias este miércoles?
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció el ingreso y desplazamiento de una onda tropical en el territorio nacional durante esta semana, la cual estará generando mayores lluvias este jueves 28 de abril.
El fenómeno climático generará abundante nubosidad, vientos racheados y precipitaciones de intensidad débil a moderada en distintas zonas del país.
Pese a las leves lluvias en algunas zonas, el departamento como Valle experimentará el clima más cálido con una máxima de 40°C y una mínima de 26°C. Le siguen Santa Bárbara con temperaturas entre 36°C y 24°C, y Olancho, que registrará una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.
En la región de Yoro, el termómetro alcanzará los 33°C con una mínima de 20°C, mientras que departamentos de Lempira y Ocotepeque presentarán condiciones similares, con temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 20°C.
Aunque Choluteca registrará la temperatura más alta con una máxima de 40°C y una mínima de 26° C, Cortés alcanzará los 36°C de máxima y 26°C de mínima, mientras que en Comayagua el termómetro oscilará entre los 33°C y los 22°C.
Atlántida y Colón, ambos compartirán una máxima de 32°C con una mínima de 26°C, mientras que en Copán se espera una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C.
El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios y La Paz compartirán una temperatura máxima de 32°C, con variaciones en sus mínimas de 20°C, 26°C y 22°C, respectivamente.
Islas de la Bahía registrará una máxima de 31°C y una mínima de 26°C. El departamento de Intibucá presentará las condiciones más frescas de la jornada, con una temperatura máxima de apenas 24°C y una mínima que descenderá hasta los 14°C.
Las autoridades señalaron que las mayores acumulaciones de lluvia podrían registrarse en las regiones oriental, central y occidental, donde las condiciones podrían intensificarse durante el transcurso del día.
Por otro lado, las autoridades prevén que el oleaje sea de 2 a 4 pies de altura tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Copeco detalló que las lluvias y chubascos serán de débiles a moderadas y dispersas con actividad eléctrica aislada sobre la mayor parte del país.