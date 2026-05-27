Onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica: ¿cuándo ingresa y qué departamentos afectará?

Pese a las leves lluvias en algunas zonas, el departamento como Valle experimentará el clima más cálido con una máxima de 40°C y una mínima de 26°C. Le siguen Santa Bárbara con temperaturas entre 36°C y 24°C, y Olancho, que registrará una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.