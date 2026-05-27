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Onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica: ¿cuándo ingresa y qué departamentos afectará?

Copeco prevé lluvias y chubascos con actividad eléctrica por onda tropical en gran parte de Honduras, con mayor impacto en oriente y occidente

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 07:45
Onda tropical dejará lluvias con actividad eléctrica: ¿cuándo ingresa y qué departamentos afectará?
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La mayor parte del territorio hondureño se verá afectada tras la influencia de una onda tropical que impulsará lluvias, chubascos y actividad eléctrica dispersa, según el pronóstico de Copeco. ¿Qué departamentos presentarán lluvias este miércoles?

 Foto: Copeco
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció el ingreso y desplazamiento de una onda tropical en el territorio nacional durante esta semana, la cual estará generando mayores lluvias este jueves 28 de abril.

 Foto: EL HERALDO
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El fenómeno climático generará abundante nubosidad, vientos racheados y precipitaciones de intensidad débil a moderada en distintas zonas del país.

 Foto: EL HERALDO
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Pese a las leves lluvias en algunas zonas, el departamento como Valle experimentará el clima más cálido con una máxima de 40°C y una mínima de 26°C. Le siguen Santa Bárbara con temperaturas entre 36°C y 24°C, y Olancho, que registrará una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.

 Foto: EL HERALDO
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En la región de Yoro, el termómetro alcanzará los 33°C con una mínima de 20°C, mientras que departamentos de Lempira y Ocotepeque presentarán condiciones similares, con temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 20°C.

 Foto: EL HERALDO
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Aunque Choluteca registrará la temperatura más alta con una máxima de 40°C y una mínima de 26° C, Cortés alcanzará los 36°C de máxima y 26°C de mínima, mientras que en Comayagua el termómetro oscilará entre los 33°C y los 22°C.

 Foto: EL HERALDO
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Atlántida y Colón, ambos compartirán una máxima de 32°C con una mínima de 26°C, mientras que en Copán se espera una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C.

 Foto: EL HERALDO
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El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios y La Paz compartirán una temperatura máxima de 32°C, con variaciones en sus mínimas de 20°C, 26°C y 22°C, respectivamente.

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Islas de la Bahía registrará una máxima de 31°C y una mínima de 26°C. El departamento de Intibucá presentará las condiciones más frescas de la jornada, con una temperatura máxima de apenas 24°C y una mínima que descenderá hasta los 14°C.

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Las autoridades señalaron que las mayores acumulaciones de lluvia podrían registrarse en las regiones oriental, central y occidental, donde las condiciones podrían intensificarse durante el transcurso del día.

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Por otro lado, las autoridades prevén que el oleaje sea de 2 a 4 pies de altura tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

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Copeco detalló que las lluvias y chubascos serán de débiles a moderadas y dispersas con actividad eléctrica aislada sobre la mayor parte del país.

 Foto: Cortesía
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