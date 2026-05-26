MP promete investigar sin sesgo juicios políticos, tras recibir expedientes

"Nosotros como Congreso Nacional, como corresponde, estamos cerrando el ciclo, presentando los expedientes, las denuncias en primer lugar, en cual fueron ellos objetos de juicio político. Posteriormente, todo lo que realizó la comisión especial que nombró el Presidente Tomás Zambrano, donde se, en este caso, se escucharon a las personas acusadas y obviamente también a los testigos", detalló Ledezma.