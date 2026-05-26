MP promete investigar sin sesgo juicios políticos, tras recibir expedientes

La directora general del Ministerio Público, Alicia Marcela Puerto, salió al frente este martes 26 de mayo, para garantizar una investigación sin sesgo político, luego de que autoridades del Congreso Nacional le entregaran los expedientes y documentos relacionados con los recientes juicios políticos en contra de Johel Zelaya y otros exfuncionarios. A continuación los detalles.
La funcionara enfatizó que fue el propio Ministerio Público el ente que gestionó la remisión de los expedientes en mención, para asegurarse de que los hechos fueran evaluados dentro del marco legal que corresponde.
"Este Ministerio Público va a actuar con absoluta imparcialidad, objetividad y basados en el debido proceso", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa este martes.
Las autoridades del Ministerio Público detallaron que se realizará un análisis tanto jurídico como técnico de cada uno de los expedientes recibidos, correspondientes al exfiscal general, Johel Antonio Zelaya y a los abogados Marlon David Ochoa, Mario Alexis Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.
El subsecretario del MP, Fernando Navarro, también estuvo presente en el acto y recibió formalmente la documentación de manos de los diputados Carlos Ledezma y Francis Cabrera.
Por su parte, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, enfatizó que el Congreso Nacional realizó su parte en los juicios políticos, por lo que ahora le corresponde al Ministerio Público continuar con el proceso.
"Nosotros como Congreso Nacional, como corresponde, estamos cerrando el ciclo, presentando los expedientes, las denuncias en primer lugar, en cual fueron ellos objetos de juicio político. Posteriormente, todo lo que realizó la comisión especial que nombró el Presidente Tomás Zambrano, donde se, en este caso, se escucharon a las personas acusadas y obviamente también a los testigos", detalló Ledezma.
Y aunque el secretario del Congreso no entró en detalle sobre el tipo de pruebas, sí mencionó que hay denuncias adicionales vinculadas a Ochoa, Morazán y los consejeros suplentes, que también forman parte del paquete de expedientes entregados este martes.
"Será el Ministerio Público el que va a determinar si en este caso procede o no procede una acusación en los juzgados correspondientes del país", agregó.
Las autoridades del Ministerio Público instaron a la sociedad hondureña a confiar en la gestión del ente.
"Confíen en la acción que está realizando el Ministerio Público, que está actuando con la debida objetividad e imparcialidad", cerró Puerto durante la conferencia de prensa.
Aunque no dieron una fecha específica, se espera que próximamente se den a conocer avances de las investigaciones.