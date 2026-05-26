Municipios en alerta verde por sequía en Honduras; Copeco suma 15 a la lista

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió este martes 26 de mayo la alerta verde por sequía en Honduras, incorporando 15 nuevos municipios a la medida preventiva debido a las condiciones climáticas que afectan gran parte del territorio nacional.
Con esta actualización, la cifra total asciende a 75 municipios bajo vigilancia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso.
La disposición entró en vigencia desde las 11:00 de la mañana y permanecerá activa de forma indefinida mientras continúen las condiciones secas y las altas temperaturas registradas en el país.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Honduras atraviesa una transición climática que podría derivar en un evento moderado del fenómeno de El Niño a partir de junio, con mayor intensidad entre julio y agosto.
Las autoridades explicaron que el retraso de la temporada lluviosa ha provocado déficits acumulados de precipitación que oscilan entre 100 y 200 milímetros en varias zonas del país.
Esta situación ya comienza a impactar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agrícolas y abastecimiento destinado al ganado, especialmente en regiones tradicionalmente afectadas por sequías prolongadas.
Entre los municipios incluidos en el departamento de Choluteca figuran zonas como Choluteca, Marcovia, Orocuina, El Triunfo, Namasigüe, Pespire, Morolica y San Marcos de Colón, además de otros sectores del sur del país donde persiste la escasez de lluvias.
En Francisco Morazán, la alerta alcanza municipios como el Distrito Central, Talanga, Valle de Ángeles, Tatumbla, Lepaterique, Ojojona, Cedros y Sabanagrande, territorios donde también se reportan altas temperaturas y disminución en las fuentes de agua.
Mientras tanto, en El Paraíso fueron incorporados municipios como Yuscarán, Texiguat, Liure, Alauca, Morocelí y Oropolí, zonas donde productores agrícolas ya reportan preocupación por las dificultades para desarrollar cultivos.
La alerta también incluye municipios de Comayagua como Villa de San Antonio, Humuya y San Sebastián, así como localidades de La Paz entre ellas Lauterique, Opatoro, Santa Ana y Mercedes de Oriente.
En el departamento de Valle, la medida preventiva abarca municipios como Nacaome, San Lorenzo, Amapala, Goascorán y Langue, considerados puntos vulnerables ante la falta de precipitaciones.
Copeco advirtió además que, aunque el año pasado las lluvias se mantuvieron dentro de rangos normales, la distribución fue irregular y dejó períodos secos más prolongados de lo habitual.
Las proyecciones climáticas también indican un aumento de temperaturas de entre 0.5 y 1 grado Celsius durante los próximos meses, principalmente entre marzo y agosto.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población hacer uso racional del agua, evitar incendios forestales y proteger las fuentes hídricas para reducir el impacto de la sequía.
Asimismo, pidieron a productores agrícolas planificar sus siembras considerando el retraso de las lluvias y fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua en las zonas bajo alerta.
Copeco amplió la alerta verde por sequía en Honduras ante el retraso de lluvias y el aumento de temperaturas en varias regiones del país.