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Municipios en alerta verde por sequía en Honduras; Copeco suma 15 a la lista

Las autoridades de Copeco ampliaron la alerta verde por sequía en seis departamentos ante el impacto del fenómeno de El Niño en Honduras

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 17:13
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió este martes 26 de mayo la alerta verde por sequía en Honduras, incorporando 15 nuevos municipios a la medida preventiva debido a las condiciones climáticas que afectan gran parte del territorio nacional.

 Foto: Archivo | EL HERALDO
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Con esta actualización, la cifra total asciende a 75 municipios bajo vigilancia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso.

 Foto: Copeco
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La disposición entró en vigencia desde las 11:00 de la mañana y permanecerá activa de forma indefinida mientras continúen las condiciones secas y las altas temperaturas registradas en el país.

 Foto: Ilustración / Canva
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Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Honduras atraviesa una transición climática que podría derivar en un evento moderado del fenómeno de El Niño a partir de junio, con mayor intensidad entre julio y agosto.

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Las autoridades explicaron que el retraso de la temporada lluviosa ha provocado déficits acumulados de precipitación que oscilan entre 100 y 200 milímetros en varias zonas del país.

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Esta situación ya comienza a impactar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agrícolas y abastecimiento destinado al ganado, especialmente en regiones tradicionalmente afectadas por sequías prolongadas.

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Entre los municipios incluidos en el departamento de Choluteca figuran zonas como Choluteca, Marcovia, Orocuina, El Triunfo, Namasigüe, Pespire, Morolica y San Marcos de Colón, además de otros sectores del sur del país donde persiste la escasez de lluvias.

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En Francisco Morazán, la alerta alcanza municipios como el Distrito Central, Talanga, Valle de Ángeles, Tatumbla, Lepaterique, Ojojona, Cedros y Sabanagrande, territorios donde también se reportan altas temperaturas y disminución en las fuentes de agua.

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Mientras tanto, en El Paraíso fueron incorporados municipios como Yuscarán, Texiguat, Liure, Alauca, Morocelí y Oropolí, zonas donde productores agrícolas ya reportan preocupación por las dificultades para desarrollar cultivos.

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La alerta también incluye municipios de Comayagua como Villa de San Antonio, Humuya y San Sebastián, así como localidades de La Paz entre ellas Lauterique, Opatoro, Santa Ana y Mercedes de Oriente.

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En el departamento de Valle, la medida preventiva abarca municipios como Nacaome, San Lorenzo, Amapala, Goascorán y Langue, considerados puntos vulnerables ante la falta de precipitaciones.

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Copeco advirtió además que, aunque el año pasado las lluvias se mantuvieron dentro de rangos normales, la distribución fue irregular y dejó períodos secos más prolongados de lo habitual.

 Foto: Copeco
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Las proyecciones climáticas también indican un aumento de temperaturas de entre 0.5 y 1 grado Celsius durante los próximos meses, principalmente entre marzo y agosto.

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Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población hacer uso racional del agua, evitar incendios forestales y proteger las fuentes hídricas para reducir el impacto de la sequía.

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Asimismo, pidieron a productores agrícolas planificar sus siembras considerando el retraso de las lluvias y fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua en las zonas bajo alerta.

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Copeco amplió la alerta verde por sequía en Honduras ante el retraso de lluvias y el aumento de temperaturas en varias regiones del país.

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