Así operaba “Delta Teams", red de trata de personas en Roatán

El Ministerio Público ejecutó este martes una serie de aseguramientos sobre bienes vinculados a una estructura criminal señalada de operar presuntos delitos de trata de personas en Roatán, Islas de la Bahía.
Las acciones fueron realizadas por fiscales contra el crimen organizado y agentes de investigación, quienes desarrollaron operativos enfocados en la privación de dominio de propiedades y vehículos asociados al grupo denominado “Delta Teams”.
Entre los bienes intervenidos figuran dos inmuebles donde funcionaba un complejo turístico conocido como “The Dock Resort”, además de al menos 12 vehículos que estarían relacionados con los investigados.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones apuntan a que el establecimiento operaba presuntamente sin cumplir con los registros mercantiles y comerciales correspondientes ante las instituciones competentes.
El caso está relacionado con una investigación iniciada desde 2024, luego de la captura de varios individuos acusados de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial y asociación para delinquir.
Según el expediente investigativo, los sospechosos habrían utilizado propiedades, automóviles y otros recursos para facilitar operaciones ligadas a actividades ilícitas dentro de la isla.
Las autoridades sostienen que, durante las diligencias desarrolladas en los últimos meses, se identificaron múltiples bienes que presuntamente fueron adquiridos con dinero de origen irregular.
Además, los equipos de investigación detectaron que la estructura habría utilizado mecanismos empresariales y figuras societarias aparentemente legales para ocultar la verdadera titularidad de las propiedades.
De acuerdo con la línea investigativa, este tipo de mecanismos dificultaba rastrear quiénes controlaban realmente los bienes y cómo eran utilizados dentro de las operaciones que se indagan.
Las acciones ejecutadas este martes forman parte del proceso de aseguramiento patrimonial mientras avanzan las investigaciones judiciales contra los señalados.
En abril de 2024, agentes de investigación capturaron a varios sospechosos vinculados al caso, quienes continúan enfrentando procesos relacionados con delitos de explotación sexual y crimen organizado.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha detallado el valor total de los bienes asegurados, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a esta estructura criminal.