Claves: ¿Por qué protestan transportistas de carga pesada y qué exigen?

El conflicto entre transportistas de carga pesada, empresarios y autoridades hondureñas continúa escalando luego de que el gremio cumpliera este martes 26 de mayo su segundo día consecutivo de protestas y bloqueos en distintas carreteras del país.
Las manifestaciones iniciaron el lunes 25 de mayo y se mantienen de forma indefinida, principalmente en puntos estratégicos como el puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa, así como sectores del norte del país y corredores logísticos de la zona sur.
La protesta ha provocado extensas filas de vehículos, retrasos en el transporte y preocupación entre comerciantes, empresarios y conductores que diariamente utilizan estas rutas para movilizar productos y mercancías.
Pero, ¿por qué protestan los transportistas y qué es lo que realmente están exigiendo? Te lo explicamos a continuación.
De acuerdo con dirigentes del sector, la principal demanda está relacionada con el ajuste a las tarifas del transporte de carga pesada, las cuales —aseguran— no han sido revisadas desde hace varios años pese al incremento en combustibles, mantenimiento y costos operativos.
Los transportistas también denuncian incumplimientos de acuerdos previos con las autoridades y sostienen que existe un retraso en la aplicación de medidas que, según ellos, ya fueron autorizadas legalmente.
Pablo Ruiz, representante del transporte de carga pesada, advirtió que el gremio está dispuesto a endurecer las acciones si no reciben una respuesta inmediata por parte del Gobierno.
El dirigente reaccionó además a declaraciones del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, quien aseguró que las tarifas no deben ser impuestas.
“Nosotros no creemos en las tarifas”, expresó Urtecho, argumentando que las empresas deben contratar a los transportistas que consideren adecuados y negociar directamente las condiciones del servicio.
“Las empresas contratan a los transportistas que ellas consideren que van a dar un buen servicio y las condiciones las fija el cliente, no las fija el Cohep ni el Gobierno”, señaló el representante empresarial.
Sin embargo, las declaraciones generaron malestar dentro del gremio transportista. Pablo Ruiz respondió amenazando con ampliar las protestas a nivel nacional.
“Lo que acaba de provocar es que le cerremos todo el país, porque le decimos en la cara que es un mentiroso”, manifestó el dirigente, dejando claro el nivel de tensión que existe actualmente entre ambas partes.
Por su lado, Armando Urtecho reiteró que el sector privado no aceptará tarifas reguladas y sostuvo que cualquier ajuste debe acordarse entre quien presta el servicio y quien lo contrata.
Mientras tanto, los transportistas insisten en que el tema ya tiene respaldo legal. “No somos libre mercado porque estamos concesionados por el Estado”, afirmó el representante del rubro, señalando además que existe una resolución pendiente relacionada con la tarifa autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
La continuidad del paro ya comienza a generar preocupación por posibles impactos en la cadena de suministro.
Comerciantes y distribuidores advierten que una paralización prolongada podría provocar retrasos en entregas, escasez temporal de productos y aumento en costos logísticos.
Entre los rubros que podrían verse afectados están alimentos, combustibles, materiales de construcción y productos de consumo masivo, debido a que gran parte del traslado nacional depende del transporte pesado.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado acuerdos concretos con el sector, mientras los transportistas mantienen la advertencia de extender los bloqueos a más carreteras del país en las próximas horas.