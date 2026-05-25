Anuncian que una onda tropical dejará varios días de lluvias en Honduras; piden prevención

Luego de varios días de altas temperaturas y una intensa sensación térmica en distintas regiones del país, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunciaron el ingreso de lluvias y chubascos que afectarían gran parte del territorio hondureño durante esta semana.
El pronosticador de turno de Copeco, Luis Fonseca, informó que la temporada lluviosa ya comenzó a establecerse gradualmente en algunas regiones del país, principalmente en el suroccidente, y que en los próximos días se extenderá de forma paulatina hacia otros sectores.
Según el especialista, durante este lunes y martes todavía predominarán las condiciones secas a nivel nacional, aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas en algunos sectores del occidente, sur y región oriental de Honduras.
Sin embargo, Fonseca explicó que el panorama climático cambiará a partir del miércoles debido a la influencia de una onda tropical que generará lluvias y chubascos en varias regiones del país.
“El miércoles la influencia de una onda tropical nos estará produciendo lluvias y chubascos a nivel nacional”, detalló el pronosticador de Copeco en el informe extendido del estado del tiempo.
Asimismo, indicó que entre jueves y viernes una vaguada sobre el territorio nacional continuará generando precipitaciones dispersas, por lo que se esperan varios días consecutivos con actividad lluviosa.
Para el fin de semana, específicamente sábado y domingo, las autoridades pronostican que la brisa proveniente del océano Pacífico se fortalecerá, aportando más humedad y favoreciendo la continuidad de las lluvias en distintas zonas del país.
Este cambio en las condiciones climáticas ocurre luego de una fuerte ola de calor que afectó a Honduras en los últimos días, provocando temperaturas elevadas y aumentando la sensación térmica en varios departamentos.
Ante este panorama, Copeco recomendó a la población mantener medidas de prevención para evitar emergencias durante las lluvias, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones urbanas o deslizamientos.
Entre las recomendaciones brindadas por las autoridades destacan la limpieza de cunetas y tragantes, asegurar techos y estructuras vulnerables y evitar lanzar basura en calles, quebradas y ríos, ya que esto podría obstruir el paso del agua y generar inundaciones.