El millonario aumento en costo de tres hospitales sin terminar ¿Qué pasó con el presupuesto?

Pese a que el proyecto de construcción de hospitales en el gobierno anterior nació bajo un acuerdo de cooperación con España, con financiamiento aprobado, diseños preliminares y un esquema de ejecución administrado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presupuesto fue alterado no una sino en cuatro ocasiones ¿Con qué propósito?
Durante la administración de Xiomara Castro los sonados hospitales de Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara terminaron cuadruplicando su valor inicial ¿Modificación antojadiza, treta o mal planeamiento?
En 2022, la construcción contemplaba una inversión cercana a 75 millones de dólares (1,874 millones de lempiras entonces), pero luego el presupuesto pasó a 2,249 millones de lempiras a 2,744 millones, luego a 3,171 millones y finalmente a 7,674 millones.
Actualmente, las obras están bajo investigación del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Un total de 47 contratos son investigados en el caso.
Los hospitales de Ocotepeque y Salamá fueron diseñados con 36 camas cada uno, mientras Santa Bárbara tendría 184 camas. Sin embargo, pese a que su costo aumentaba en los planos la capacidad hospitalaria no tenía incrementos proporcionales respecto al diseño original.
Durante un recorrido por los hospitales de Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara, EL HERALDO Plus constató que las estructuras permanecen inconclusas y con obras detenidas.
Tras la ruptura del acuerdo con España y el traslado de los proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), primero bajo Mauricio Ramos y luego con Octavio Pineda, los hospitales comenzaron a ser redimensionados y sus costos aumentaron progresivamente.
En el hospital de Ocotepeque, el edificio se veía como una estructura de gran escala en las afueras del municipio, con acceso parcialmente restringido.
Desde la entrada principal, se observaban restos de señalización institucional del gobierno anterior, intervenidas con marcas en forma de “X” en color rojo sobre el pasillo de ingreso.
En el exterior del hospital se veían estacionamientos inconclusos, tramos de concreto hidráulico sin finalizar y tuberías expuestas sobre el terreno. En distintos puntos del complejo se observaban varillas expuestas, bloques sin recubrimiento y superficies en obra gris que no tuvieron continuidad constructiva reciente.
El hospital que se construye en Salamá, Olancho, comparte el mismo patrón de abandono, aunque presenta un mayor nivel de avance en infraestructura técnica. En este proyecto se observaron ductos instalados para sistemas de aire acondicionado, así como bases para equipos electromecánicos, plantas eléctricas y cisternas de agua potable.
El acceso vial al hospital también permanecía sin terminar, con tramos de carretera de tierra que conectaban de forma irregular con la vía principal.
En el hospital de Santa Bárbara la obra parecía una estructura de mayor escala que los proyectos de Ocotepeque y Salamá, aunque sin actividad visible en el perímetro. No se observaron personas trabajando ni movimiento de maquinaria al momento de la visita.
En conjunto, los tres hospitales representaban una inversión total estimada de 75.8 millones de dólares (aproximadamente 1,874 millones de lempiras), de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus. En conjunto, los incrementos aprobados entre noviembre y diciembre sumaron unos 921 millones de lempiras adicionales al proyecto. De esta manera, el presupuesto global de los tres hospitales alcanzó cerca de 7,674 millones de lempiras.