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¿Quiénes son los periodistas y fotorreporteros premiados por el Congreso Nacional este 2026?

Comunicadores de distintos medios de Honduras fueron homenajeados este lunes por el Congreso Nacional durante la entrega de reconocimientos

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:08
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Este 25 de mayo se celebra el Día del Periodista Hondureño y, en el Congreso Nacional, fueron galardonados varios profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas y fotoreporteros.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Entre los homenajeados destacó el fotógrafo de EL HERALDO, Alex Pérez, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria y recibió el premio al Mejor Fotógrafo del Año.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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También fue premiado el periodista de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, quien recibió el premio “Rosario Sagastume de Ferrari”.

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El premio “Froylán Turcios” fue entregado al periodista de HCH, Alex Cáceres. A los galardonados también se les otorgó una medalla en reconocimiento a su labor.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La influencer y creadora de contenido Jennifer Aplicano fue reconocida con el premio “Humorista del Año”. La joven lució un elegante vestido rojo durante la ceremonia.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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A la lista de homenajeados también se suma el periodista Darío Banegas, quien fue galardonado como el Mejor Caricaturista del Año.

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Asimismo, fueron premiados en la categoría “Periodista Regional” Ángel Ely Vallejos, Marvin Bobadilla Trujillo, Nery Recarte, Rigoberto Sierra y Marcos Escobar.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La periodista Emma Calderón, de VTV, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria periodística.

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Por su destacada trayectoria en el periodismo también fueron reconocidos Lesman Morazán, de Radio América, y Aristides Aceituno, de Hondudiario.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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El Congreso Nacional galardonó a periodistas, fotoreporteros e influencers hondureños que han destacado por su trabajo y trayectoria en los medios de comunicación.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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