¿Quiénes son los periodistas y fotorreporteros premiados por el Congreso Nacional este 2026?

Este 25 de mayo se celebra el Día del Periodista Hondureño y, en el Congreso Nacional, fueron galardonados varios profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas y fotoreporteros.
Entre los homenajeados destacó el fotógrafo de EL HERALDO, Alex Pérez, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria y recibió el premio al Mejor Fotógrafo del Año.
También fue premiado el periodista de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, quien recibió el premio “Rosario Sagastume de Ferrari”.
El premio “Froylán Turcios” fue entregado al periodista de HCH, Alex Cáceres. A los galardonados también se les otorgó una medalla en reconocimiento a su labor.
La influencer y creadora de contenido Jennifer Aplicano fue reconocida con el premio “Humorista del Año”. La joven lució un elegante vestido rojo durante la ceremonia.
A la lista de homenajeados también se suma el periodista Darío Banegas, quien fue galardonado como el Mejor Caricaturista del Año.
Asimismo, fueron premiados en la categoría “Periodista Regional” Ángel Ely Vallejos, Marvin Bobadilla Trujillo, Nery Recarte, Rigoberto Sierra y Marcos Escobar.
La periodista Emma Calderón, de VTV, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria periodística.
Por su destacada trayectoria en el periodismo también fueron reconocidos Lesman Morazán, de Radio América, y Aristides Aceituno, de Hondudiario.
El Congreso Nacional galardonó a periodistas, fotoreporteros e influencers hondureños que han destacado por su trabajo y trayectoria en los medios de comunicación.