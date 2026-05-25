Calidad y precios: ¿Qué está pasando entre el gobierno y los productores de cemento en Honduras?

Las principales empresas productoras de cemento en Honduras han mantenido un diálogo con el gobierno. ¿Qué se aprobó y para qué?. Por un período de seis meses, el gobierno de Honduras y las principales empresas cementeras nacionales (CENOSA, ARGOS y DURACEM) acordaron congelar los precios del cemento.
El nuevo acuerdo entre las empresas y el gobierno busca estabilizar el mercado y proteger el bolsillo de los hondureños, congelando el precio de uno de los principales productos utilizados en la construcción de viviendas y obras públicas.
La medida fue impulsada por el presidente Nasry Asfura y el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez. Las empresas cementeras acordaron mantener sin variaciones el precio actual del producto.
El Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico es uno de los puntos que más debate ha generado. ¿De qué trata? Desde el gobierno aseguran que esta es una medida para regular la importación y comercialización de cemento hidráulico en Honduras. La normativa exige un registro obligatorio para productores, importadores y distribuidores.
Con el Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico habrá controles más rigurosos en aduanas y se realizarán pruebas científicas para garantizar que cada lote de cemento cumpla con los estándares de calidad.
Además, la normativa contempla requisitos relacionados con el almacenamiento, etiquetado y trazabilidad del producto, con el objetivo de proteger al consumidor final y asegurar que los materiales utilizados en obras de construcción mantengan sus propiedades de resistencia y durabilidad.
Las autoridades aseguran que el reglamento busca evitar que materiales deteriorados o mal almacenados lleguen al consumidor final, ya que el cemento puede perder propiedades cuando es expuesto a la humedad.
Algo que debe quedar claro es que el reglamento no prohíbe las importaciones, sino que busca garantizar condiciones equitativas y una competencia responsable entre los actores del mercado.
La medida generó especulaciones sobre un posible aumento en los precios del producto debido a la exigencia de estándares de calidad para las empresas importadoras. Sin embargo, el gobierno garantizó que los precios se mantendrán estables tras alcanzar un acuerdo de congelamiento con las empresas hondureñas.
Desde el gobierno aseguran que el reglamento se alinea con estándares internacionales de calidad (ASTM) y que las empresas pueden seguir importando su producto a Honduras, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos.