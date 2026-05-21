Gerente de la ENEE: "Queremos diseñar el sistema para duplicar la demanda energética"

<b>¿Qué es lo que quiere hacer con la ENEE?</b>Bueno, la meta cae a una meta muy puntual. En ese tipo de momentos de reestructuración, uno debe tener claro hacia dónde quisiéramos llegar, muy clarito. Y aquí la meta, si estamos pensando que el problema es un tema de arrastre económico en el sistema a través del subsector, lo que queremos es ver cómo alineamos todo y cómo diseñamos todo el sistema para buscar duplicar la demanda energética del país. O sea, cómo en el lado del consumidor. Eso es un proceso de avance, no del lado de la generación, no del lado que, si es público o es privado, esos son temas que no son tan importantes ya.Si queremos meterle velocidad al lado económico, tenemos que hacerlo del lado de la demanda. ¿Cómo hacemos que la energía eléctrica baje de precio? ¿Cómo hacemos que tenga calidad óptima? ¿Y cómo hacemos que siempre esté disponible? Este último es que no haya apagones de ningún tipo.<b>¿Tiene un plan de operaciones y reducción de pérdidas a corto plazo?</b>Hay planes múltiples, la UTCD y distribución están trabajando en eso porque es el área que se enfoca en esa parte. Lo bueno es que ya en esa unificación de funciones de la parte de Distribución, ya están trabajando muy en conjunto, buscando cada pieza cómo optimizar, el plan en Distribución lo llevan ellos. Y seguimos metiendo presión, porque también fue parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la parte energética fue uno de los puntos muy importantes. ¿Qué se va a reducir en pérdidas y cómo? Y bueno, se hizo el acuerdo y sí hay un plan que está, pero tenemos que reforzar porque se tiene que reducir más. No hay forma que el sistema funcione si no se reducen las pérdidas.<b>¿Qué porcentaje a corto plazo se pretende disminuir?</b>Con el Fondo Monetario se acordó un 11% durante la administración, que pareciera poco, pero es muchísimo trabajo.