Masivos cortes de luz programados este miércoles 20 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 20 de mayo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer los centenares de barrios, colonias y aldeas que no contarán con electricidad durante varias horas. La falta de suministro eléctrico será en zonas de El Triunfo, en Choluteca; Yuscarán, en El Paraíso; Macuelizo, en Santa Bárbara; San Pedro Sula y Villanueva, en Cortés; El Progreso, en Yoro; y Tocoa, Bonito Oriental, Limón, Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Santa Fe, en Colón. Los cortes de luz se estarán realizando en horarios escalonados que van desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando. Conozca qué zonas se verán afectadas: LISTADO

El Triunfo, Choluteca de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, municipio El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, col. Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, col. Santa Marta, 2 Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, col. Nueva Suyapa, bo. San Miguel #1 y #2, bo. El Tololo, bo. Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, bo. El Cedrito, Colonia Bellos Horizontes, 2 Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, Colonia 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, col. Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, El Estribo y zonas aledañas. Col. Santa Marta, 2 Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, col. Nueva Suyapa, bo. San Miguel #1 y #2, bo. El Tololo, bo. Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, bo. El Cedrito, Colonia Bellos Horizontes, 2 Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, Colonia 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, col. Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, El Estribo y zonas aledañas.

Yuscarán, El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Laínez, alVdea El Ocotal, Yuscarán, La Ciénaga y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés de 8: 45 a.m. a 2:45 p.m.

Col. Sandoval Sorto, col. Reparto Lempira, El Sauce, col. Ciudad Nueva, col. Mi Única Esperanza, Central de Abastos.

El Progreso, Yoro de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Col. Mangandi, Colonia 2 de Marzo, Colonia Altos de El Progreso, Colonia Ramírez Reina, Colonia Rodolfo Cárcamo, Residencial El Progreso, col. La Cañada y zonas aledañas.

Tocoa, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mall Megaplaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, parte de La Salomón, Manga Seca, La Occidental, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (Privado), Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Buenos Aires, Alemán 1, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colón, La Esperanza, Las Flores y bo. Abajo.

Villanueva, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Col. Dos Caminos, col. Jardines de Dos Caminos, col. Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, col. Gracias a Dios, col. El Renacer, col. Colinas de Suiza I y II, col. Shalom, col. Monte Sinaí, col. Colinas de Suiza, col. El Milagro, aldea El Milagro, Brisas El Milagro, res. Camino Real, res. Shalom, col. Valle, col. 15 de Junio, col. Nueva Jerusalén, Guarumas, Las Cañadas, col. Siboney, aldea La Sabana (San Manuel), Plycen, Comercial Laeiz, Becamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (Cahsa), Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, ZIP Búfalo, Supermercado Dos Caminos, col. Buena Vista, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, col. Buena Vista, Dos Caminos.

Callejones 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal, Macuelizo, El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, Generadora Gersa, San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros, Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio, aldea Las Crusitas y caseríos cercanos.

Bonito Oriental, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standard Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.

Trujillo, Colón de de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán Margen Izquierda (Río Claro, Sto. Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP, Standard Fruit Co., Base Naval), bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de La Playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario, Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia y Betulia.

Tocoa, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.