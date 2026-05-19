Declaran culpable a Gilbert Reyes por un femicidio y dos asesinatos en Roatán

Roatán, Honduras.- Gilbert Reyes, el estadounidense acusado por la muerte de tres mujeres, una de ellas su expareja, fue declarado culpable este martes de un cargo de femicidio y dos asesinatos.
La resolución judicial declara al imputado culpable de dos delitos de asesinato en perjuicio de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, y de un delito de femicidio agravado en perjuicio de Dione Beatriz Solórzano, con quien tiempo atrás había sostenido una relación sentimental.
Tras este fallo, el encausado enfrenta una pena abstracta acumulada de hasta 80 años de reclusión, que es la cantidad de años en la cárcel que pide la Fiscalía por el triple crimen que estremeció a la isla.
El órgano jurisdiccional notificó que la audiencia de individualización de la pena será el 2 de junio de 2026 a la 1:30 p. m., donde se fijarán formalmente los años de prisión que cumplirá el condenado.
El crimen
Los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados el 8 de enero de 2024 en el interior de un vehículo en el sector de French Key, en Roatán, después de una intensa búsqueda en la isla.
Ellas habían salido a departir con Reyes, quien fue visto abandonando la isla de manera apresurada al día siguiente mientras las mujeres eran declaradas desaparecidas por sus familias.
Tras evadir la justicia por varios meses, el 24 de marzo de ese mismo año fue capturado por Interpol cuando disfrutaba de unas vacaciones de Semana Santa en República Dominicana. Reyes fue extraditado cuatro meses después a Honduras donde enfrentó un juicio oral y público.