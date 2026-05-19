Declaran culpable a Gilbert Reyes por un femicidio y dos asesinatos en Roatán

Roatán, Honduras.- Gilbert Reyes, el estadounidense acusado por la muerte de tres mujeres, una de ellas su expareja, fue declarado culpable este martes de un cargo de femicidio y dos asesinatos.

La resolución judicial declara al imputado culpable de dos delitos de asesinato en perjuicio de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, y de un delito de femicidio agravado en perjuicio de Dione Beatriz Solórzano, con quien tiempo atrás había sostenido una relación sentimental.

Tras este fallo, el encausado enfrenta una pena abstracta acumulada de hasta 80 años de reclusión, que es la cantidad de años en la cárcel que pide la Fiscalía por el triple crimen que estremeció a la isla.