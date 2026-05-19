MP solicita condena de 80 años contra Gilbert Reyes por crimen de tres mujeres en Roatán

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa de Gilbert Reyes, principal acusado por la muerte de tres mujeres en Roatán en enero de 2024, aseguró que el Ministerio Público está solicitando una condena total de 80 años de prisión. El abogado Salomón Amador detalló que la Fiscalía considera que Reyes participó materialmente en el crimen de las tres jóvenes encontradas sin vida en French Key. “El MP ha solicitado que se le aplique una pena de 80 años, ya que consideran que él participó en el hecho material de la muerte de estas tres féminas”, manifestó.

Según explicó el defensor, por dos de las víctimas se le atribuye el delito de asesinato, mientras que por la tercera enfrenta acusación por femicidio agravado. “Por dos de ellas se le está atribuyendo el delito de asesinato, que es una pena de 20 a 25 años, pero están pidiendo la máxima de 25 años por cada una, que serían 50; y 30 años por el delito de femicidio, que también están solicitando la pena máxima”, expresó. Amador también sostuvo que durante el juicio oral y público la defensa logró desacreditar gran parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. “La defensa en el debate del juicio oral y público consideramos que logramos refutar todos los medios que presentó el Ministerio Público; de los 160 medios probatorios, tal vez unos 15 pudieron ser útiles, ya que lo demás era cuestión procedimental”, afirmó.

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