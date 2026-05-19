Hallan muerto a joven que estaba desaparecido en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.-Hallan el cadáver de un joven que estaba desaparecido desde el pasado sábado 16 de mayo en el sector de Las Hamacas, en la aldea Nueva Suyapa, de la capital hondureña.

El fallecido fue identificado como Marlon Antonio Bonilla Sandoval, quien salió de su casa el sábado y desde entonces su familia no sabía nada de él.

El cuerpo del fallecido estaba dentro de una casa que estaba a varios metros de la vivienda de su tía.

De acuerdo con su relato, desde el lunes comenzaron a sentir un mal olor que provenía de esa pequeña casa de madera, pero fue hasta la mañana de este martes que se atrevieron a ver.