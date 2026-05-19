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Hallan muerto a joven que estaba desaparecido en la Nueva Suyapa

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del hombre, que fue reportado como desaparecido desde el sábado 16 de mayo por su familia

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 08:43
Hallan muerto a joven que estaba desaparecido en la Nueva Suyapa

El cuerpo del hombre estaba dentro de esta casa hecha de madera.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Hallan el cadáver de un joven que estaba desaparecido desde el pasado sábado 16 de mayo en el sector de Las Hamacas, en la aldea Nueva Suyapa, de la capital hondureña.

El fallecido fue identificado como Marlon Antonio Bonilla Sandoval, quien salió de su casa el sábado y desde entonces su familia no sabía nada de él.

El cuerpo del fallecido estaba dentro de una casa que estaba a varios metros de la vivienda de su tía.

De acuerdo con su relato, desde el lunes comenzaron a sentir un mal olor que provenía de esa pequeña casa de madera, pero fue hasta la mañana de este martes que se atrevieron a ver.

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Al mirar por una rendija de la puerta, se dieron cuenta de que se trataba de un hombre, por lo que llamaron a las autoridades, quienes confirmaron que se trataba de Mejía Sandoval, quien ya estaba en estado de descomposición.

Las autoridades investigan el caso, pues hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, pues no tiene heridas visibles.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina para iniciar con la respectiva autopsia y saber de qué murió, para luego entregarlo a sus parientes para que le den cristiana sepultura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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