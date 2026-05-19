Solo tenía tres semanas como conductor de rapidito: Walter García, acribillado en SPS

Walter García, de 34 años, fue asesinado a disparos la noche del lunes 19 de mayo en la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, Cortés. Cercanos afirmaron que apenas tenía tres semanas de haber comenzado a trabajar en el transporte público.
De acuerdo con la información preliminar, Walter se encontraba visitando a sus familiares, específicamente a sus hijos, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.
El crimen ocurrió a pocos metros de una posta policial ubicada en la zona.
De acuerdo con versiones preliminares, la víctima apenas tenía tres semanas de haber iniciado labores en una unidad de rapidito que cubría la ruta Guadalupe-Villa Florencia.
Walter era originario de San Juan Pueblo, Atlántida, pero residía en la colonia Los Cármenes, en San Pedro Sula.
Tras el ataque, elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta la morgue.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que habrían provocado el crimen. Sin embargo, no descartan ninguna hipótesis.
Las autoridades tampoco han informado sobre personas capturadas por este hecho violento. Aparentemente, los autores del hecho huyeron de la escena, sin dejar rastro, momentos después de cometer el asesinato.
Vecinos del sector permanecen preocupados por lo ocurrido y pidieron a las autoridades mantener mayor vigilancia en la zona.