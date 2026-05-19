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Solo tenía tres semanas como conductor de rapidito: Walter García, acribillado en SPS

El joven de 34 años había comenzado recientemente a trabajar en la ruta Guadalupe-Villa Florencia, en San Pedro Sula. Fue atacado mientras visitaba a sus familiares

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 07:21
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Walter García, de 34 años, fue asesinado a disparos la noche del lunes 19 de mayo en la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, Cortés. Cercanos afirmaron que apenas tenía tres semanas de haber comenzado a trabajar en el transporte público.

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De acuerdo con la información preliminar, Walter se encontraba visitando a sus familiares, específicamente a sus hijos, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.

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El crimen ocurrió a pocos metros de una posta policial ubicada en la zona.

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De acuerdo con versiones preliminares, la víctima apenas tenía tres semanas de haber iniciado labores en una unidad de rapidito que cubría la ruta Guadalupe-Villa Florencia.

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Walter era originario de San Juan Pueblo, Atlántida, pero residía en la colonia Los Cármenes, en San Pedro Sula.

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Tras el ataque, elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta la morgue.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que habrían provocado el crimen. Sin embargo, no descartan ninguna hipótesis.

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Las autoridades tampoco han informado sobre personas capturadas por este hecho violento. Aparentemente, los autores del hecho huyeron de la escena, sin dejar rastro, momentos después de cometer el asesinato.

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Vecinos del sector permanecen preocupados por lo ocurrido y pidieron a las autoridades mantener mayor vigilancia en la zona.

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