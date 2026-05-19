Quedaron bajo material y escombros: escena donde murieron tres trabajadores en Intibucá

La muerte de estas víctimas deja un gran dolor en sus familias, quienes piden justicia y responsabilizan al conductor por supuestamente manejar bajo los efectos del alcohol. “Ese hombre iba borracho, ¿cómo puede ser que acabó con la vida de mis primos?”, “Que agarren a ese bolo. Deja a mi tía en dolor”, son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.