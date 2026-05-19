Quedaron bajo material y escombros: escena donde murieron tres trabajadores en Intibucá

Familias de Jesús de Otoro, Intibucá, están de luto tras la muerte de tres personas la tarde del lunes en un fatal accidente de tránsito registrado en el sector de Las Piñeras, Intibucá. ¿Quiénes son y qué ocurrió en la escena?
Las versiones iniciales indican que las víctimas se encontraban trabajando en labores de mantenimiento vial cuando una rastra cargada con fertilizantes perdió el control y terminó volcándose sobre la zona donde realizaban sus actividades.
Se trata de Ángel Manuel Alfaro Bautista (primera foto), Milthon Ronaldo Alfaro Argueta (segunda foto) y Pedro Javier Pineda Sánchez, todos originarios de Lepaera, Lempira.
De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo pesado habría presentado fallas mecánicas luego de perder los frenos mientras transitaba por la carretera.
En un intento por controlar la unidad, el conductor realizó varias maniobras; sin embargo, terminó volcándose y embistiendo a los trabajadores que se encontraban a un costado de la vía.
Según las autoridades, el conductor de la rastra habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, por lo que ya se encuentra bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones para deducir responsabilidades.
Tras el impacto, los cuerpos quedaron atrapados debajo de la rastra y cubiertos por el fertilizante que transportaba el automotor, dificultando las labores de rescate.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense y agentes de investigación iniciaban las diligencias correspondientes.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que al llegar encontraron a miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) resguardando el área del accidente.
Los socorristas detallaron que algunas partes humanas permanecían atrapadas debajo del material y entre el amasijo de hierro, por lo que fue necesario realizar trabajos de excavación.
Utilizando equipo de protección especial, los bomberos removieron el fertilizante hasta recuperar restos de las extremidades inferiores de una de las víctimas, los cuales posteriormente fueron entregados a Medicina Forense.
La muerte de estas víctimas deja un gran dolor en sus familias, quienes piden justicia y responsabilizan al conductor por supuestamente manejar bajo los efectos del alcohol. “Ese hombre iba borracho, ¿cómo puede ser que acabó con la vida de mis primos?”, “Que agarren a ese bolo. Deja a mi tía en dolor”, son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.