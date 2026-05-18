La última publicación que hizo Bowye Burke antes de morir carbonizado en El Cimarrón

Tan solo cinco días antes de su desaparición y muerte, Bowye Burke, una de las víctimas halladas en El Cimarrón, compartió uno de los momentos más gratos que vivió en Estados Unidos.
Bowye Burke vivió en Nueva Orleans, Estados Unidos, pero regresó a Honduras, donde fue asesinado cruelmente. Justamente cinco días antes de su crimen realizó su última publicación en redes sociales.
El 5 de mayo de 2026, el joven publicó recuerdos de hace dos años (2024) junto a una mujer y otro joven. “Desde los archivos, el tiempo pasa volando”, escribió, sin imaginar que pocos días después le quitarían la vida y carbonizarían su cuerpo.
Esa misma publicación se llenó de mensajes de familiares y amigos lamentando lo ocurrido. “Que descanses en paz, sobrino, que Dios tiene su santa voluntad”, escribió uno de sus seres queridos.
También reaccionó la mujer que presuntamente aparece con él en la fotografía. “Extrañándote un montón” y “Les envío amor y oraciones de vuelta”, escribió Dinorah.
El 10 de mayo fue la última vez que vieron con vida a Bowye Burke. Sin embargo, el 12 de mayo el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en el cerro El Cimarrón y el cuerpo del joven fue hallado carbonizado dentro de un freezer.
La última vez que Burke fue visto se encontraba junto a las otras dos víctimas también carbonizadas en El Cimarrón: Alejandro José Marcia Reyes y Axel Oved Cerrato, en el apartamento de este último, de donde posteriormente se los llevaron.
Según el Ministerio Público, las tres víctimas se encontraban en el departamento de Axel, ubicado en la colonia Monterrey, compartiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, habrían contactado a supuestos distribuidores de droga, sin imaginar que ese encuentro terminaría costándoles la vida.
Las investigaciones indican que el perro de Axel comenzó a ladrarle a uno de los presuntos sicarios, por lo que este le disparó al animal y comenzó una discusión. Según las autoridades, Axel, conocido también como “Tatiana”, fue la primera víctima asesinada.
Tras su muerte, también dejaron mensajes como: “Descansa en paz, Bowye Burke. ¡No lo puedo creer, te quiero mucho y te extraño! Hiciste un gran impacto en mí y en José. La forma en que moriste no la merecías, hombre. Siempre estarás en nuestros corazones".