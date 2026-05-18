"Será doloroso que no esté ella en el entierro": padre de bebés que murieron durante parto

La joven madre de las bebés continúa internada en el Hospital Escuela tras las complicaciones del parto, mientras la familia busca cómo trasladar los cuerpos de las recién nacidas hasta Yarula, La Paz, para darles cristiana sepultura.
Los cuerpos de las dos bebés permanecen en la morgue hondureña mientras familiares y vecinos realizan colectas para reunir dinero y trasladarlas hasta Yarula, donde esperan darles cristiana sepultura junto a sus seres queridos.
La joven madre, identificada como Sandra Oquelí Martínez, continúa recuperándose tras sufrir complicaciones durante el parto de sus gemelas prematuras, ocurrido cuando tenía apenas 28 semanas de gestación.
Entre lágrimas, el padre de las menores lamentó que la madre posiblemente no pueda asistir al entierro de sus hijas debido a su delicado estado de salud provocado por problemas cardíacos que se agravaron tras el parto.
"Será doloroso que no esté ella (la madre) en el entierro", confió a EL HERALDO el apesarado joven, quien perdió a sus dos hijas al solo nacer.
Pobladores de su comunidad, en Tierra Colorada, se solidarizaron con la joven familia y colaboraron económicamente para que pudieran viajar a Tegucigalpa a reclamar los cuerpos de las recién nacidas.
Según relataron familiares, Sandra Oquelí Martínez entró en labor de parto estando sola en su vivienda, ya que su pareja se encontraba trabajando, situación que habría complicado el nacimiento de las menores.
La humilde familia permanece a la espera de reunir más recursos económicos para cubrir los gastos funerarios y el traslado de las pequeñas desde Tegucigalpa hacia Yarula, en el departamento de La Paz.
El drama de esta joven pareja ha conmovido, por la pérdida de sus dos pequeñas que esperaban con ilusión y la difícil recuperación de la madre, una tragedia marcada por la pobreza y el luto.
La muerte de las dos recién nacidas ha dejado consternada a esta familia de escasos recursos, que ahora enfrenta el dolor de despedir a las pequeñas mientras la madre continúa hospitalizada.