Enfermera y trabajaba en un call center: Axel Cerrato, mujer trans carbonizada en El Cimarrón

Axel Oved Cerrato Pineda, integrante de la comunidad LGTBIQ+, es una de las tres víctimas carbonizadas halladas por las autoridades el pasado 12 de mayo en El Cimarrón. ¿Quién era y a qué se dedicaba?
De forma independiente, familiares buscaban a las tres víctimas, desaparecidas desde el pasado 10 de mayo de 2026. En el caso de Axel, quien era una mujer trans perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, fue la única víctima cuyo cuerpo no se quemó por completo. ¿A qué se dedicaba?
Cuando “Tatiana”, como también era conocida Axel, estaba desaparecida, sus familiares compartieron que era enfermera de profesión, aunque en ese momento no ejercía.
La familia de Axel Cerrato compartió que la joven de 29 años laboraba en un call center. Ella vivía junto a su perro en su apartamento.
¿Cómo lograron identificar su cuerpo? Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) compartieron que “la identificación se efectuó mediante la utilización de herramientas tecnológicas de alta precisión con las que cuenta la institución”. El cuerpo de la víctima fue hallado cerca de un árbol, a escasos metros de las demás víctimas.
Sobre el proceso de identificación, las autoridades detallaron que “los peritos ejecutan tomas de registros dactilares a personas procesadas o en casos de posible suplantación de identidad, con el propósito de verificar o descartar plenamente la identidad de los individuos mediante el análisis científico de las impresiones dactilares”.
Axel tenía una huella de perro tatuada en su pecho, sus conocidos aseguran que ella amaba a su mascota. Según compartió el Ministerio Público, la discusión entre los supuestos sicarios inició porque el perro mordió a uno de ellos y este le disparó. Cuando ella reaccionó, también le quitaron la vida.
El Ministerio Público identificó a las otras dos víctimas como Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un freezer, completamente carbonizados.
Las otras dos víctimas llegaron a la casa de Axel para compartir bebidas alcohólicas. Momentos después, según el informe, decidieron pedir droga a distribuidores. Tras asesinar a Axel, le revisaron el celular y hallaron fotografías de Alejandro y Bowye con otra banda criminal, lo que habría desencadenado sus muertes.
Se presume que, antes de asesinarlos, los responsables los habrían llevado a un cajero automático para retirar dinero y pagar la droga, las autoridades deberán confirmar esta versión.