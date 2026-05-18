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Frialdad de "El Demente": mató a sus víctimas a horas de raptarlos y tras cobrar millones en rescate

"El Demente", capturado este lunes en Sulaco, Yoro, no solo estaría vinculado al crimen del pastor Óscar Núñez sino al rapto y muerte del joven Teodoro Felipe Dubón, a quien tras 24 horas secuestra mató, pese a pago de rescate millonario

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 17:20
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La DPI capturó en las últimas horas a alias “El Demente”, integrante del Cartel del Diablo, que estaría vinculado al delito de secuestro del pastor Óscar Núñez y el joven Teodoro Felipe Dubón, ambos asesinados pese a pagar rescate. Así operaba el sospechoso en Sulaco.
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El sujeto capturado por agentes de la DPI-UNAS en el marco del Plan “Barrios y Comunidades Seguras”, como parte de las acciones orientadas a combatir los delitos contra la vida y fortalecer la seguridad ciudadana.
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Se trata de alias “El Demente”, un hombre de 26 años de edad, originario y residente de Sulaco, Yoro, identificado como

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Sobre el pesan delitos como secuestros, asesinatos, tráfico de drogas y otros hechos violentos en distintos sectores de Yoro y el norte de Francisco Morazán. Entre ellos dos sonados casos recientes.
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El detenido es vinculado al secuestro y asesinato del joven Teodoro Felipe Dubón, quien desapareció el pasado 16 de febrero tras ser interceptado por sujetos armados.
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De acuerdo con las investigaciones, la víctima salía de sus actividades cotidianas cuando lo privaron ilegalmente de su libertad y lo trasladaron hacia un lugar desconocido.
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Horas después de la desaparición, familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas por parte de individuos que manifestaban pertenecer al cartel “El Diablo”, quienes exigían la cantidad de un millón seiscientos mil lempiras a cambio de respetar la vida de Teodoro Felipe Dubón.
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Presas de las amenazas y bajo presión psicológica, la familia realizó la entrega del dinero siguiendo instrucciones dadas por los secuestradores, pero todo fue inútil.
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Pese a pagar un millón de lempiras, los criminales no respetaron la vida de la víctima. Su cuerpo fue hallado en el sector de El Jaral. Lo habrían asesinado 24 horas después de secuestrado.
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El Demente también es vinculado al secuestro del pastor Óscar Núñez, quien fue raptado cuando se dirigía a sus cafetales, también por él exigían más de un millón de lempiras.

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Ante la angustia por su secuesto la familia realizó colectas y logró ajustar una fuerte cantidad de dinero para pagar su rescate y que el pastor regresara con vida, pero los planes de los captores eran macabros.
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Días después, durante labores de búsqueda realizadas por equipos policiales, el cuerpo sin vida del pastor Óscar Núñez fue localizado en un sector montañoso entre Sulaco, Yoro, y Marale, Francisco Morazán.

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