La industria maquiladora paga los salarios más bajos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados de la maquila son los trabajadores formales que reciben el salario mínimo más bajo en 2026 (L12,930.00) frente a los otros hondureños que laboran en diferentes sectores económicos y que en promedio devengan mensualmente 14,917.20 lempiras. Con este salario, miles de familias dependientes de esta industria sienten con mayor crudeza la escalada de precios de alimentos, energía, servicios públicos registrada en los primeros meses del año por el incremento del barril de petróleo en el mercado internacional. A diferencia de otros sectores, donde los salarios mínimos varían según el tamaño de la empresa y muchas categorías superan los L14,000, L16,000 e incluso alcanzan los L18,000 o L19,000 mensuales (como en finanzas, electricidad o manufactura grande), la maquila mantiene un salario fijo e igual para todas las empresas, sin importar su dimensión.

Un acuerdo firmado por los empresarios maquiladores, Gobierno y representantes de los trabajadores en febrero de 2024 fijó incrementos escalonados (6.5% en 2024, 7.5% en 2025 y 8% en 2026); sin embargo, la inflación acumulada y los repetidos aumentos en la canasta básica siguen erosionando gran parte de esos ajustes. Pese a que contenía una cláusula de salvaguarda para reajustes adicionales si la inflación supera los porcentajes acordados, en la actualidad esto no ha sido ejecutado por una industria que recibe privilegios fiscales (conocido como gasto tributario, es decir, lo que el Gobierno deja de recibir en impuestos de esas empresas) que suman L5,200 millones de lempiras anuales, según el documento Proyecto Presupuesto General de la República Ejercicio Fiscal 2025 de la Secretaría de Finanzas. Con esa cifra, la maquila no paga impuestos equivalentes a L285,566 al año por trabajador, una cifra 23% mayor al salario mínimo que paga a cada uno de los operarios.

“Yo tengo varios años de trabajar en maquila y siento que no crezco económicamente y ahora veo que el salario solo ajusta para comprar la comida y pagar el bus para seguir trabajando; no alcanza para los gastos de la casa. Pienso que deben aumentar porque el salario ha quedado demasiado bajo”, dijo una operaria de una fábrica de Choloma, que se identificó como María Martha Rodríguez. Mientras las maquilas pagan salarios inferiores, las empresas de las fábricas de la industria manufacturera (que no goza de privilegios fiscales) que tienen igual número de trabajadores pagan en 2026 salarios superiores; por ejemplo, en una empresa de 151 empleados en adelante, el trabajador gana 18,786.37 lempiras.

Sectores lamentan que privilegio afecte a los trabajadores