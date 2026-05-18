Declarados terroristas: aprueban reformas penales para endurecer castigos contra maras y pandillas

Tegucigalpa, Honduras.- ​En una jornada histórica marcada por la unanimidad y un debate exhaustivo, el pleno del Congreso Nacional aprobó este lunes un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. El nuevo marco jurídico, diseñado para desmantelar las estructuras financieras y operativas de las maras y pandillas, eleva la extorsión a delitos de máxima gravedad y formaliza la declaratoria de estos grupos criminales como organizaciones terroristas, dotando a los operadores de justicia de herramientas legales sin precedentes. ​La Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Marcos Paz, culminó un proceso de socialización que incluyó a sectores afectados, empresarios y la opinión técnica de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen final no solo endurece las penas, sino que ataca el corazón de la logística criminal al incorporar nuevos elementos que permitirán perseguir a toda la cadena de valor delictiva, desde quien entrega una amenaza hasta quien facilita el lavado del dinero ilícito.

​“Estos elementos son bastante importantes, porque no solo se va a perseguir al que va a dejar el papelito o el celular, sino que también se incorporan elementos como el de entregar, pagar, transferir o depositar dinero; el que preste una cuenta bancaria o retire ese dinero ilícito”, explicó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad. ​Bajo la nueva normativa, el delito de extorsión será castigado con penas de 15 a 20 años de prisión, pero la sanción escalará drásticamente a prisión a perpetuidad si el acto resulta en la muerte de una persona. Además, se han eliminado beneficios procesales como el procedimiento abreviado para los acusados por este flagelo, garantizando que los implicados enfrenten juicios plenos. La reforma también contempla agravantes severas cuando se utilicen menores de edad o personas con discapacidad para ejecutar los cobros. ​El sector de las telecomunicaciones y financiero también enfrentará controles estrictos. Las empresas deberán mantener registros minuciosos y verificables de sus clientes, creando unidades especiales para atender requerimientos judiciales en plazos perentorios.