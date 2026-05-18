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Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver EN DIRECTO clásico sampedrano HOY

El Real España y Marathón se juegan su última carta para poder llegar a la final del torneo Clausura, el ganador avanza

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:58

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España y Marathón juegan el clásico sampedrano más vibrante de los últimos años, prácticamente una final adelantada, el que gane se va a la disputa del título.

Partido: Real España 0-1 Marathón

8:00 PM - Todo listo para el juego. El estadio Morazán está pintado de amarillo y negro. La afición del Real España no falló.

Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver EN DIRECTO clásico sampedrano HOY

7:20 PM - Alineaciones confirmadas:

Real España: 22- Luis López, 28- Carlos Mejía, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores, 14- Jack Baptiste, 10- Jhow Benavidez, 36- Roberto Osorto, 18- Darixon Vuelto, 30- Ángel Sayago y 11- Eddie Hernández

Marathón: 1- Jonathan Rougier, 19- José Aguilera, 3- Kenny Bodden 4- Javier Rivera, 30- Christian Sacaza, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 9- Brian Farioli, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega y 79- Rubilio Castillo

7:00 PM - El técnico de la selección de Honduras, José Molina, llega al estadio para presenciar dicho juego.

6:35 PM - El Real España de igual forma hizo su llegada al estadio Morazán, concentrados y entre medio de muchos aficionados siguieron su camino al camerino.

6:30 PM - El autobús que traslada a los jugadores del Marathón llegó al escenario deportivo de esta noche. ¡Los verdolagas ya están en el Morazán!

Los de Jeaustin Campos comenzaron cayendo ante los verdes en el Yankel por la mínima, luego derrotaron a Olimpia (ya eliminado) y luego perdió en Tegucigalpa.

¿Cuándo se jugarán las finales del torneo Clausura del fútbol hondureño?

Por su parte los verdolagas que iniciaron con dicho triunfo, después perdieron ante los albos y en la cancha del estadio de esta noche, el Morazán, se impusieron sobre los albos.

Los de Lavallén llegan con seis puntos en la tabla, mismos que el Olimpia, Real España solo con tres, pero de ganar avanzaría a la final, aunque todos terminarían con mismas cantidad, pero por haber terminado en mejor posición en la tabla lo lograría.

Partido EN VIVO de Real España y Marathón - Hora y canal que transmite

Hora: 8:15 PM
Canal que transmite: Deportes TVC

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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