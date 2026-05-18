Real España vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver EN DIRECTO clásico sampedrano HOY

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España y Marathón juegan el clásico sampedrano más vibrante de los últimos años, prácticamente una final adelantada, el que gane se va a la disputa del título.

8:00 PM - Todo listo para el juego. El estadio Morazán está pintado de amarillo y negro. La afición del Real España no falló.

7:20 PM - Alineaciones confirmadas:

Real España: 22- Luis López, 28- Carlos Mejía, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores, 14- Jack Baptiste, 10- Jhow Benavidez, 36- Roberto Osorto, 18- Darixon Vuelto, 30- Ángel Sayago y 11- Eddie Hernández

Marathón: 1- Jonathan Rougier, 19- José Aguilera, 3- Kenny Bodden 4- Javier Rivera, 30- Christian Sacaza, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 9- Brian Farioli, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega y 79- Rubilio Castillo

7:00 PM - El técnico de la selección de Honduras, José Molina, llega al estadio para presenciar dicho juego.

6:35 PM - El Real España de igual forma hizo su llegada al estadio Morazán, concentrados y entre medio de muchos aficionados siguieron su camino al camerino.

6:30 PM - El autobús que traslada a los jugadores del Marathón llegó al escenario deportivo de esta noche. ¡Los verdolagas ya están en el Morazán!

Los de Jeaustin Campos comenzaron cayendo ante los verdes en el Yankel por la mínima, luego derrotaron a Olimpia (ya eliminado) y luego perdió en Tegucigalpa.