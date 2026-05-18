Ver en VIVO Motagua vs Génesis por la final de Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Génesis cierran la actividad del grupo B de las triangulares en busca de la final del Torneo Clausura 2025-2026. Si Motagua gana, avanza a la final; si Génesis gana o empata, avanzará a su primera final. El encuentro inicia a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Minuto a minuto del Motagua vs Génesis

22' ¡Casi el segundo de Génesis! Atajadón de Luis Ortiz ante un cabezazo de Miranda, era el 2-1 de Génesis. 14' ¡GOOOOOOOOOOL DE GÉNESIS! Araujo lanza el tiro libre, Ortiz deja el rechazo y Carlos Arzú empata el juego para el 1-1. 12' Tras la revisión en el FVS se determina que hay tiro libre.

9' ¡Penal para Génesis! Se revisará la acción, aunque pareciera que la falta se dio afuera. 7' ¡GOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Sacaza se levanta y de cabeza establece el 1-0 tras lanzamiento de esquina de Alejandro Reyes.



3' Alejandro Reyes envía centro y Olivera se lanza, pero no alcanza a conectar, Motagua cerca del primero. 2' Disparo dentro de las 16:50 de Jefryn Macías, el 27 remató de zurda y Balanta detiene sin problema. 6:00 PM: ¡INICIA EL JUEGO! Motagua y Génesis ya se enfrentan en el Nacional de Tegucigalpa en busca del primer finalista.

5:40 PM: 11 titular del Génesis ante Motagua; Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez, Carlos Arzú y Jeffry Miranda.

5:31 PM: 11 titular de Motagua ante Génesis; Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Oscar Discua, Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Jorge Serrano, Jefryn Macías y Rodrigo de Olivera.

5:20 PM: Aficionados de Motagua son consultados por la eliminación de Olimpia y en su mayoría concuerdan en que están felices, aunque mencionan que disfrutan ganarle una final al conjunto merengue.

4:57 PM: Gustavo Sánchez, exministro de Seguridad, llega junto al Génesis al Nacional para el juego vs Motagua. Sánchez es el dueño de este equipo y fue ministro de Seguridad en el gobierno de Xiomara Castro. Ahora administra a este club de La Paz.