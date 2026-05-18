Rostros de todos los migrantes muertos en un tren en Texas; hay tres hondureños

Otra de las víctimas fue identificada como Carlos Eduardo Reyes Ramírez. Él era un mexicano que vivió durante unos 28 años en San Antonio, Texas, pero fue deportado en agosto de 2025. “Me acabo de subir al tren rumbo a San Antonio”, fue el último mensaje que Carlos Reyes envió a sus familiares. Él estaba casado y tenía dos hijas.