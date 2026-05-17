¿Qué se sabe del brote de ébola que ya suma 80 muertes en RD del Congo?

El brote ha sido provocado por la cepa Bundibugyo, una variante para la que actualmente no existe una vacuna aprobada. Esto es lo que se sabe sobre los casos y las muertes por ébola en la República Democrática del Congo.
La declaratoria fue emitida luego de que las autoridades sanitarias advirtieran un rápido incremento de casos sospechosos y fallecimientos en la provincia de Ituri, ubicada al este del país africano. La OMS señaló que la situación exige una respuesta inmediata y coordinada a nivel global para evitar una expansión regional del virus.
Según el organismo internacional, la emergencia requiere cooperación internacional para fortalecer la vigilancia epidemiológica, reforzar las operaciones de respuesta, ampliar la capacidad de diagnóstico y garantizar la aplicación efectiva de medidas de contención.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud congoleño, el brote ha dejado hasta el momento 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos, de los cuales al menos cuatro dieron positivo en pruebas de laboratorio. Las autoridades mantienen investigaciones para confirmar el resto de los casos reportados.
El brote se concentra principalmente en las localidades de Rwampara, Mongwalu y Bunia, siendo esta última el lugar donde se identificó al presunto paciente cero: un enfermero del Centro Médico Evangélico que falleció el pasado 24 de abril tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
El personal médico detalló que el enfermero presentó fiebre alta, hemorragias, vómitos y una intensa debilidad, síntomas característicos del virus del ébola, antes de fallecer. Su caso encendió las alertas epidemiológicas y desencadenó la investigación que permitió identificar la propagación del brote.
Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo confirmaron ocho casos positivos correspondientes a la cepa Bundibugyo en trece muestras tomadas. Sin embargo, cinco pruebas no pudieron ser procesadas debido a un volumen insuficiente.
La cepa Bundibugyo representa una preocupación especial para la comunidad científica, ya que aún no existe una vacuna específica aprobada para combatirla. Esto limita las opciones de prevención y aumenta el desafío para contener el brote.
La OMS recordó que el ébola es una enfermedad altamente letal, con tasas de mortalidad que oscilan entre el 60 % y el 80 %. Se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados y puede provocar fiebre severa, debilidad extrema y hemorragias internas y externas.
Ante la gravedad del escenario, el Gobierno congoleño activó su Centro de Operaciones de Emergencias, desplegó equipos de respuesta rápida, estableció atención médica gratuita y reforzó los controles fronterizos para intentar frenar la propagación del virus.