Más de 47 detenidos y 5 heridos tras desbloqueo de carreteras en Bolivia

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas. Aquí las imágenes de la crisis que vive el país sudamericano.
Unas 47 personas fueron detenidas el sábado, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.
Los manifestantes se enfrentaron con la policía durante un operativo para desbloquear una carretera, en Achica Arriba (Bolivia).
Las acciones dejaron a por lo menos "5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica", sin dar mayores detalles al respecto.
Además, la Defensoría verificó "agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos", ante lo cual Callisaya pidió "proteger" la labor de los informadores.
La Defensoría del Pueblo indicó que también hubo "situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo" y "afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto" y los bloqueos iniciados hace once días en el departamento de La Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz piden, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Esta jornada se realizó una operación policial y militar conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.
Además de la tensión en el sur de La Paz, también hubo resistencia de los manifestantes en la zona de Río Seco en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes para dispersarlos.