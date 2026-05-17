Pastora de 67 años se casa con joven de 18 en Brasil: "Dios me mostró que sería mi esposo"

Una supuesta pastora brasileña de 67 años y un joven se casaron recientemente en una ceremonia religiosa que nadie olvidará pronto. La pareja selló su amor con un beso en frente de la congregación, generando gran polémica en redes sociales donde las imágenes se volvieron virales. A continuación los detalles.
La imágenes de la pareja, cuya identidad no fue revelada en ningún portal, se multiplicaron en TikTok e Instagram a una velocidad que pocos contenidos alcanzan, sobre todo por el argumento de la religiosa.
La protagonista de la historia no intentó esquivar las preguntas. Al contrario, salió a explicar su decisión con la misma convicción con la que predica desde el púlpito. Según relató, no fue una atracción repentina ni una decisión impulsiva lo que la llevó al altar con el joven. Fue, según sus palabras, una señal divina recibida durante la oración.
"Dios me mostró que él sería mi esposo, y decidí obedecer su voz", declaró la pastora.
La líder religiosa sostuvo que la unión no fue apresurada. Afirmó que la relación con el joven maduró gradualmente y que ambos tomaron la decisión de casarse con plena consciencia y convicción. Ninguno de los dos, insistió, fue empujado por presiones externas.
Las reacciones en internet, sin embargo, llegaron de todos los frentes. Frases como "Parece su nieto" o "Le está quitando su juventud" inundaron las publicaciones vinculadas al caso, mientras otros usuarios tomaron el tema con humor o sarcasmo.
La controversia se ha mantenido en tendencia durante varios días consecutivos, trascendiendo las fronteras de Brasil para llegar a audiencias en toda Latinoamérica y más allá.
El caso reavivó un debate que resurge cada cierto tiempo en las redes: ¿hasta dónde es socialmente aceptable la diferencia de edad en una relación? La discusión no es nueva, pero adquiere otro matiz cuando a la ecuación se le suma la autoridad religiosa de uno de los involucrados y la justificación espiritual que ella misma ofreció públicamente.
Varios miembros de la congregación expresaron su apoyo a la pareja y reconocieron la unión como legítima dentro del marco de sus creencias. Sin embargo, para otros, la situación plantea interrogantes sobre el ejercicio del liderazgo religioso y la influencia que una figura de autoridad puede ejercer sobre personas más jóvenes.
Mientras el debate continúa en plataformas digitales, la pareja sigue adelante con su vida. La pastora ya dio su versión, el joven eligió acompañarla hasta el altar, y millones de personas siguen opinando sobre esta unión con 49 años de diferencia.