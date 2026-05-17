Pastora de 67 años se casa con joven de 18 en Brasil: "Dios me mostró que sería mi esposo"

La protagonista de la historia no intentó esquivar las preguntas. Al contrario, salió a explicar su decisión con la misma convicción con la que predica desde el púlpito. Según relató, no fue una atracción repentina ni una decisión impulsiva lo que la llevó al altar con el joven. Fue, según sus palabras, una señal divina recibida durante la oración.