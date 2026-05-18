Zambrano sobre citación a excomisión permanente: "El pleno no es escenario para defenderse"

Tegucigalpa, Honduras.- Enfatizando que esta es una buena oportunidad para que los miembros de la excomisión permanente desvirtúen las acusaciones que enfrentan en el Ministerio Público, se refirió este lunes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a la citación realizada por la Fiscalía en el caso. Zambrano aseguró desconocer a detalle los pormenores de la denuncia contra la comisión permanente y los delitos que haya cometido, pero les recordó que no deben sorprenderse pues "todos los funcionarios estamos sujetos a los procesos de investigación". “Si le puedo decir es que tienen una gran oportunidad de presentarse ante el Ministerio Público y desvirtuar las acusaciones y señalamientos públicos”, expresó Zambrano al referirse varios diputados citados le han pedido espacio para hablar ante pleno, pero les aclara que "el pleno no es el escenario para defenderse".

El diputado presidente señaló que ante los citatorios no le extrañaría que Libre salga a decir que es persecución política, aunque -asegura Zambrano- "es notorio para todo el pueblo las acciones que cometieron contra el pleno legislativo". La comisión permanente, presidida entonces por Luis Redondo, habría sobrepasado las facultades que les otorgan la Constitución de la República y las leyes vigentes del país, razón por la que el Ministerio Público inició una investigación. “Van a salir con que es persecución política, pero ellos violaron las atribuciones y abusaron usurpando las funciones del Pleno y de la Ley”, agregó el actual titular del Legislativo al tiempo de pedir al Ministerio Público que realice un trabajo imparcial y objetivo. "Aquí no se puede llevar ante los tribunales a alguien por pertenecer a un partido político, si se va llevar ante los tribunales a una persona tiene que ser porque cometió un ilícito, incumplió la ley y abusó del cargo", agregó Zambrano.

Aseguró que en este gobierno de "Papi" no va a existir ninguna instrucción, ninguna vía, para perseguir a alguien por política", como asegura que ocurrió contra el Partido Nacional durante el gobierno anterior. También puntualizó que de momento no se está presentando ningún juicio político, ya que se trata de varios diputados que actualmente tienen una curul.

MP cita a miembros de la comisión permanente