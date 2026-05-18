Siete diputados actuales comparecerán ante el Ministerio Público por integrar la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha sacudido el tablero legislativo al citar a los 13 exintegrantes de la Comisión Permanente que operó a finales de 2025 en el marco del proceso electoral.
La investigación cobra una relevancia particular al confirmarse que siete de los señalados fungen actualmente como diputados propietarios en el Congreso Nacional.La lista de los parlamentarios en funciones que deberán comparecer ante la justicia incluye a Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Fabricio Sandoval, quienes integraron la comisión como miembros propietarios.
A ellos se suman los actuales diputados Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, quienes participaron en calidad de suplentes en el órgano que hoy es objeto de una investigación penal por decisiones que habrían vulnerado la Constitución.
Todos los legisladores activos bajo investigación pertenecen a la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
La investigación técnica de la FETCCOP apunta a que este grupo de siete legisladores activos habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
El punto medular de la acusación reside en que, durante el receso parlamentario iniciado en noviembre de 2025, la comisión tomó determinaciones administrativas y legislativas que sobrepasaron los límites legales, suplantando funciones que correspondían exclusivamente a la totalidad de los 128 diputados del pleno.
Un aspecto relevante de esta citación es el contraste con el destino político de quien presidió dicha comisión, Luis Redondo, quien a diferencia de sus siete compañeros, no logró la reelección tras ser castigado por los votantes en las urnas.
Mientras Redondo comparecerá como un ciudadano sin investidura legislativa, los otros siete señalados enfrentan el proceso desde sus posiciones de poder actual, obligando al ente acusador a seguir protocolos especiales de enjuiciamiento para altos funcionarios.