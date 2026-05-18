Siete diputados actuales comparecerán ante el Ministerio Público por integrar la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- ​​El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha sacudido el tablero legislativo al citar a los 13 exintegrantes de la Comisión Permanente que operó a finales de 2025 en el marco del proceso electoral.

La investigación cobra una relevancia particular al confirmarse que siete de los señalados fungen actualmente como diputados propietarios en el Congreso Nacional.​La lista de los parlamentarios en funciones que deberán comparecer ante la justicia incluye a Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Fabricio Sandoval, quienes integraron la comisión como miembros propietarios.

A ellos se suman los actuales diputados Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, quienes participaron en calidad de suplentes en el órgano que hoy es objeto de una investigación penal por decisiones que habrían vulnerado la Constitución.