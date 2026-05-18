“Lo recibo con toda la calma del mundo”: Hugo Noé Pino tras citación del Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Francisco Morazán del partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, reaccionó este lunes 18 de mayo a la citación emitida por el Ministerio Público (MP) contra integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN). Pino aseguró que recibe el proceso “con toda la calma del mundo” y sostuvo que las acciones realizadas por dicha comisión se efectuaron dentro del marco legal. “Yo lo recibo con toda la calma del mundo; nosotros sabemos que lo que se ha realizado en la comisión fue dentro de la ley y, cualquier situación del Ministerio Público, pues vamos a acudir para hacer las declaraciones correspondientes”, expresó en HCH.

El congresista también señaló que hasta ahora, únicamente se trata de una citación y cuestionó el señalamiento relacionado con una supuesta violación de los deberes de los funcionarios públicos. “Ahorita es únicamente una citación la que se está haciendo; me llama la atención porque dice violación de los deberes de los funcionarios. Tengo entendido que hay inclusive una interpretación de parte de la Sala Constitucional, que los diputados no son funcionarios públicos”, afirmó. Asimismo, indicó que primero analizarán el contenido del expediente antes de emitir una postura más amplia sobre el caso.