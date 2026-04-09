Congreso Nacional aprueba reforma a Constitución para eliminar comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Constitución que elimina de forma definitiva la Comisión Permanente, una instancia que operaba durante los recesos legislativos con facultades específicas.
La iniciativa, promovida por la actual junta directiva, obtuvo el respaldo de más de 86 diputados, la mayoría calificada requerida para este tipo de modificaciones. Con la medida, las decisiones de alcance nacional quedarán exclusivamente en manos del pleno legislativo.
La propuesta fue introducida en la sesión del martes 7 de abril de 2026 y modifica disposiciones constitucionales que daban sustento a esta comisión.
Hasta ahora, el artículo 207 de la Constitución de la República establecía que, antes de cerrar cada período de sesiones, el Congreso debía designar a nueve diputados propietarios y sus suplentes para integrar este órgano durante el receso.
Facultades y controversias
El artículo 208 detallaba al menos 15 atribuciones de la Comisión Permanente, entre ellas la elaboración de su reglamento interno, la recepción de denuncias por violaciones constitucionales, la custodia de archivos del Congreso y la publicación de decretos.
Sin embargo, una de sus funciones generó mayor controversia en los últimos años: la facultad de realizar nombramientos interinos de funcionarios cuya elección corresponde al pleno legislativo, en casos de ausencia definitiva.
Esa disposición fue utilizada durante la presidencia del Congreso de Luis Redondo para designar a Johel Zelaya como fiscal general interino y a Mario Morazán como fiscal adjunto, decisiones que fueron cuestionadas por sectores de oposición al considerar que excedían las competencias de un órgano reducido.
Posteriormente, en febrero de 2024, el pleno ratificó a Zelaya como fiscal general y nombró a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto, con el respaldo de 110 diputados.
Con la eliminación de la Comisión Permanente, el Congreso redefine su funcionamiento interno y limita la toma de decisiones a la totalidad de los legisladores, incluso en períodos fuera de sesiones ordinarias.