Congreso Nacional aprueba reforma a Constitución para eliminar comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Constitución que elimina de forma definitiva la Comisión Permanente, una instancia que operaba durante los recesos legislativos con facultades específicas.

La iniciativa, promovida por la actual junta directiva, obtuvo el respaldo de más de 86 diputados, la mayoría calificada requerida para este tipo de modificaciones. Con la medida, las decisiones de alcance nacional quedarán exclusivamente en manos del pleno legislativo.

La propuesta fue introducida en la sesión del martes 7 de abril de 2026 y modifica disposiciones constitucionales que daban sustento a esta comisión.

Hasta ahora, el artículo 207 de la Constitución de la República establecía que, antes de cerrar cada período de sesiones, el Congreso debía designar a nueve diputados propietarios y sus suplentes para integrar este órgano durante el receso.