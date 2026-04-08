Congreso Nacional aprueba unánimemente 182 contratos de infraestructura vial

Tegucigalpa, Honduras.- En una jornada de consenso político y la visión de desarrollo nacional, el pleno del Congreso Nacional aprobó de manera unánime un paquete de 182 contratos destinados a la ejecución y supervisión de obras de infraestructura vial. La votación, que contó con el respaldo de los 128 diputados de todas las bancadas, permite a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) formalizar proyectos estratégicos que abarcan los 18 departamentos del territorio hondureño. ​La iniciativa, que fue discutida y aprobada en un solo debate debido a su urgencia e importancia económica, representa una inversión aproximada de 11,500 millones de lempiras.

Estos fondos, según se detalló en el hemiciclo, provienen de una mezcla de recursos nacionales y financiamientos externos multilaterales, asegurando así la contraparte necesaria para la culminación de obras que, en muchos casos, ya se encuentran en etapas avanzadas de ejecución o por iniciar.​La viceministra de la SIT, Leana Martínez, destacó ante el pleno que estos productos son vitales porque trascienden la actual administración y garantizan la continuidad de la infraestructura nacional. “Estamos muy agradecidos con el apoyo de todas las bancadas; los aspectos de infraestructura no tienen color político porque son para beneficio de todos los habitantes. Estos contratos ya cuentan con sus fondos correspondientes para asegurar los pagos de obra y supervisión”, explicó la funcionaria. ​Martínez enfatizó que dentro del paquete aprobado también se incluyeron contratos de consultoría para personal técnico de fondos externos, quienes han estado laborando sin recibir sus honorarios, además de diversas consultorías de diseño. La viceministra aprovechó la ocasión para exhortar a los parlamentarios a mantener este espíritu de cooperación en la próxima aprobación del presupuesto general, lo que permitirá a la secretaría planificar y ejecutar nuevos proyectos de gran calado para el país.