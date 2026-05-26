Copa Centroamericana 2026: clubes y bombos para el sorteo este 26 de mayo

Este 26 de mayo desde las 6:00 pm se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana 2026, edición que tendrá tres representantes por Honduras. Estos son los 20 clubes y los bombos para el sorteo.
Bombo 1: Alajuelense de Costa Rica, equipo que ha ganado las tres últimas ediciones del certamen.
Bombo 1: Herediano de Costa Rica, equipo que fue el último monarca en suelo tico.
Bombo 1: Olimpia de Honduras, club que se ubicó en este bombo por el ranking de Concacaf.
Bombo 1: Municipal de Guatemala, equipo que acaba de ser campeón en su país.
Bombo 2: Motagua de Honduras, equipo que acaba de salir campeón en su país y ese título lo ubicó en el segundo bombo.
Bombo 2: Plaza Amador de Panamá, uno de los semifinalistas en la edición pasada.
Bombo 2: Antigua de Guatemala, club que terminó en este bombo por ranking de Concacaf.
Bombo 2: Saprissa de Costa Rica, equipo que inicialmente estaba en el bombo uno y Municipal lo desplazó.
Bombo 3: Marathón de Honduras, subcampeón en los últimos dos torneos en suelo catracho.
Bombo 3: Cartaginés de Costa Rica.
Bombo 3: Xelajú de Guatemala, último subcampeón de la Copa Centroamericana.
Bombo 3: Mixco de Guatemala, último subcampeón en la liga chapina.
Bombo 4: FAS de El Salvador
Bombo 4: Luis Ángel Firpo de El Salvador.
Bombo 4: Alianza de Panamá, último subcampeón en territorio panameño.
Bombo 4: Real Estelí de Nicaragua, último campeón en territorio nica de la mano de Diego Vázquez.
Bombo 5: Verdes de Belice, equipo que generalmente representa en el torneo centroamericano a Belice.
Bombo 5: Umecit de Panamá, institución que estará por primera vez en el certamen regional.
Bombo 5: Diriangén de Nicaragua, último subcampeón en territorio nica.
Bombo 5: Alianza de El Salvador, equipo que fue el clasificado número 20 al certamen. En la Copa Centroamericana habrá cuatro grupos de cinco clubes cada uno.