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Copa Centroamericana 2026: clubes y bombos para el sorteo este 26 de mayo

Este día se conocerán los grupos de la Copa Centroamericana donde habrá tres clubes de Honduras

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 09:10
Copa Centroamericana 2026: clubes y bombos para el sorteo este 26 de mayo
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Este 26 de mayo desde las 6:00 pm se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana 2026, edición que tendrá tres representantes por Honduras. Estos son los 20 clubes y los bombos para el sorteo.

Foto: El Heraldo
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Bombo 1: Alajuelense de Costa Rica, equipo que ha ganado las tres últimas ediciones del certamen.

Foto: Cortesía redes Alajuelense
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Bombo 1: Herediano de Costa Rica, equipo que fue el último monarca en suelo tico.

Foto: Cortesía redes Herediano
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Bombo 1: Olimpia de Honduras, club que se ubicó en este bombo por el ranking de Concacaf.

Foto: Cortesía redes Olimpia
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Bombo 1: Municipal de Guatemala, equipo que acaba de ser campeón en su país.

Foto: Cortesía redes Municipal
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Bombo 2: Motagua de Honduras, equipo que acaba de salir campeón en su país y ese título lo ubicó en el segundo bombo.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
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Bombo 2: Plaza Amador de Panamá, uno de los semifinalistas en la edición pasada.

Foto: Cortesía redes Plaza Amador
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Bombo 2: Antigua de Guatemala, club que terminó en este bombo por ranking de Concacaf.

Foto: Cortesía redes Antigua
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Bombo 2: Saprissa de Costa Rica, equipo que inicialmente estaba en el bombo uno y Municipal lo desplazó.

Foto: Cortesía redes Saprissa
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Bombo 3: Marathón de Honduras, subcampeón en los últimos dos torneos en suelo catracho.

 Foto: Archivo El Heraldo
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Bombo 3: Cartaginés de Costa Rica.

Foto: Cortesía redes Cartaginés
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Bombo 3: Xelajú de Guatemala, último subcampeón de la Copa Centroamericana.

Foto: Cortesía redes Xelajú
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Bombo 3: Mixco de Guatemala, último subcampeón en la liga chapina.

Foto: Cortesía redes Mixco
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Bombo 4: FAS de El Salvador

 Foto: Cortesía redes FAS
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Bombo 4: Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Foto: Cortesía redes Luis Ángel Firpo
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Bombo 4: Alianza de Panamá, último subcampeón en territorio panameño.

Foto: Cortesía redes Alianza
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Bombo 4: Real Estelí de Nicaragua, último campeón en territorio nica de la mano de Diego Vázquez.

 Foto: Cortesía redes Real Estelí
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Bombo 5: Verdes de Belice, equipo que generalmente representa en el torneo centroamericano a Belice.

Foto: Cortesía redes Verdes
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Bombo 5: Umecit de Panamá, institución que estará por primera vez en el certamen regional.

Foto: Cortesía redes Umecit
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Bombo 5: Diriangén de Nicaragua, último subcampeón en territorio nica.

Foto: Cortesía redes Diriangén
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Bombo 5: Alianza de El Salvador, equipo que fue el clasificado número 20 al certamen. En la Copa Centroamericana habrá cuatro grupos de cinco clubes cada uno.

Foto: Cortesía redes Alianza
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