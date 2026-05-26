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Ranking Concacaf: Alajuelense domina Centroamérica y Olimpia sufre un duro golpe

Apenas dos equipos hondureños están incluidos en el top 10 de los mejores de Centroamérica

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 08:46
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Sorpresa con el líder y así quedan los hondureños. Este es el top 10 de los mejores equipos de Centroamérica.

Fotos: Corteía.
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La Concacaf hizo oficial una nueva actualización del Ranking de Clubes. Así quedaron los equipos centroamericanos ubicados.

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10- Cartaginés se ubica en el decimo lugar de Centroamérica, al colocarse en la posición 60 del ranking general con 1,104 puntos.
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9- Xelajú MC se ubica en el puesto 59 con 1,108 unidades. Subió una casilla en la clasificación.
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8- Motagua aparece en el lugar 58 con 1,110 puntos y descendió una posición en el ranking regional.
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7- Antigua GFC ocupa la casilla 57 con 1,117 unidades, aunque perdió tres puestos en la actualización más reciente.
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6- Plaza Amador se sitúa en el puesto 55 del ranking de Concacaf con 1,120 puntos, logrando subir una posición.

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5- Saprissa aparece en la posición 46 con 1,143 unidades y bajó dos escalones en la clasificación.
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4- CSD Municipal ocupa el puesto 45 con 1,147 puntos y también tuvo una destacada mejora tras escalar seis lugares.
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3- Olimpia es el club hondureño mejor posicionado en el ranking, situado en el lugar 43 con 1,149 puntos, pese a caer una posición.
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2- Herediano se ubica en la casilla 42 con 1,151 unidades y protagonizó uno de los mayores ascensos del listado al subir seis puestos.
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1- Alajuelense aparece como el club centroamericano mejor ubicado del ranking de Concacaf, ocupando el puesto 39 con 1,155 puntos, aunque descendió dos posiciones respecto a la actualización anterior.
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Este es el listado completo de los equipos de Centroamérica en el Ranking de Clubes de Concacaf.

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Cabe destacar que este 26 de mayo se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana, donde varios de estos clubes estarán participando.

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Estos serán los bombos para el sorteo del torneo en la presente edición 2026.

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