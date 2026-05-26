Ranking Concacaf: Alajuelense domina Centroamérica y Olimpia sufre un duro golpe

Sorpresa con el líder y así quedan los hondureños. Este es el top 10 de los mejores equipos de Centroamérica.
La Concacaf hizo oficial una nueva actualización del Ranking de Clubes. Así quedaron los equipos centroamericanos ubicados.
10- Cartaginés se ubica en el decimo lugar de Centroamérica, al colocarse en la posición 60 del ranking general con 1,104 puntos.
9- Xelajú MC se ubica en el puesto 59 con 1,108 unidades. Subió una casilla en la clasificación.
8- Motagua aparece en el lugar 58 con 1,110 puntos y descendió una posición en el ranking regional.
7- Antigua GFC ocupa la casilla 57 con 1,117 unidades, aunque perdió tres puestos en la actualización más reciente.
6- Plaza Amador se sitúa en el puesto 55 del ranking de Concacaf con 1,120 puntos, logrando subir una posición.
5- Saprissa aparece en la posición 46 con 1,143 unidades y bajó dos escalones en la clasificación.
4- CSD Municipal ocupa el puesto 45 con 1,147 puntos y también tuvo una destacada mejora tras escalar seis lugares.
3- Olimpia es el club hondureño mejor posicionado en el ranking, situado en el lugar 43 con 1,149 puntos, pese a caer una posición.
2- Herediano se ubica en la casilla 42 con 1,151 unidades y protagonizó uno de los mayores ascensos del listado al subir seis puestos.
1- Alajuelense aparece como el club centroamericano mejor ubicado del ranking de Concacaf, ocupando el puesto 39 con 1,155 puntos, aunque descendió dos posiciones respecto a la actualización anterior.
Este es el listado completo de los equipos de Centroamérica en el Ranking de Clubes de Concacaf.
Cabe destacar que este 26 de mayo se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana, donde varios de estos clubes estarán participando.
Estos serán los bombos para el sorteo del torneo en la presente edición 2026.