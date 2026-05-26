CSJ pide prórroga al Congreso para entregar anteproyecto del Consejo de la Judicatura

El plazo original para la presentación de esta normativa vencía de forma perentoria este 26 de mayo ; sin embargo, la necesidad de blindar el documento contra posibles vicios legales obligó a posponer la fecha de entrega.

Las autoridades del Poder Judicial argumentan que la complejidad técnica del estamento legal requiere de un análisis exhaustivo para evitar errores del pasado, por lo que la propuesta definitiva será remitida al parlamento en el transcurso de las próximas semanas.

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó formalmente una extensión del plazo establecido para la entrega del nuevo anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial al Congreso Nacional .

La junta directiva del parlamento manifestó su total apertura a conceder la prórroga legislativa, priorizando la calidad y la solidez constitucional de la futura ley sobre la premura del tiempo.

"Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, a través del abogado Wagner Vallecillo, solicitaron una prórroga de tiempo para la presentación de la nueva ley del Consejo de la Judicatura porque es un tema bien amplio y complejo", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La cautela de los magistrados y de la comisión redactora obedece a los antecedentes jurídicos de la materia, ya que la legislación aprobada en el año 2012 fue declarada inconstitucional cuatro años después por los altos tribunales del país.

En ese sentido, los equipos técnicos del Poder Judicial concentran sus esfuerzos en estructurar un marco normativo blindado que garantice el correcto funcionamiento administrativo de los juzgados y de los operadores de justicia.

Por su parte, el pleno de la Corte Suprema de Justicia delegó en una comisión de estilo el proceso de revisión final y pulido del articulado para agilizar el trámite parlamentario una vez que ingrese formalmente a la secretaría del Legislativo.

El plan de trabajo institucional contempla culminar las valoraciones legales previas al vencimiento de la nueva prórroga aprobada por la cámara de diputados.

"Si la Corte Suprema, que es el poder encargado de la aplicación de la ley, nos pide tiempo, no podemos oponernos a darle el plazo que solicita para después del 10 de junio", detalló Zambrano.

A pesar de la solicitud de ampliación de fechas, los equipos encargados de la redacción aceleran los procedimientos administrativos para entregar el documento base incluso antes del tiempo límite concedido.

"Presentamos la solicitud al presidente Tomás Zambrano para extender hasta el 10 de junio la presentación del anteproyecto del Consejo de la Judicatura, en el cual estamos trabajando a toda velocidad en la comisión de estilo nombrada en el pleno", afirmó Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley es considerada de alta prioridad para el fortalecimiento del sistema judicial hondureño, ya que regulará los procesos de selección, evaluación y sanción de los jueces y magistrados en todo el territorio nacional.

"Creemos que el trabajo de la comisión va a estar listo antes del plazo para poderlo enviar formalmente al Congreso Nacional", explicó Vallecillo.