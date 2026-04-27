Ley del Consejo de la Judicatura llegará al Congreso Nacional en mayo

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial registra un avance del 80% y será enviado para su discusión y aprobación al Congreso Nacional en mayo, informaron autoridades del Poder Judicial.

El vocero del órgano judicial, Melvin Duarte, explicó que la iniciativa que busca la autonomía funcional y administrativa en la gestión de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial se encuentra bajo formulación desde el pasado 20 de febrero.

Como punto de inicio, se priorizó el planteamiento y revisión de los artículos con un mayor grado de complejidad.

“De acuerdo con el criterio de los miembros de la comisión de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el avance en la elaboración y discusión de los artículos está en un 80%, el 20% restante corresponde a la revisión de artículos con menor complejidad técnica, por lo que su revisión final se prevé en corto plazo", explicó.

Duarte afirmó que el proceso se mantiene dentro de los plazos legales de entrega, fundamentados en el artículo 124 del Código Procesal Civil, que establece tiempos fijos en meses o años plasmados de fecha a fecha. Sin embargo, cuando no existe un día equivalente al mes de vencimiento, el plazo concluye en los últimos día del mes.

“Si se toma como referencia el 20 de febrero, fecha en la que fue anunciado el proyecto, y conforme al cómputo de días hábiles —sin fines de semana, feriados ni Semana Santa— el proceso aún está en tiempo; el vencimiento estimado de entrega sería el 26 de mayo, ya quedará bajo responsabilidad de los diputados en qué momento lo discuten, pero entendemos que ahora le están ocupando otros temas que ellos consideran de más importancia”, explicó Duarte.