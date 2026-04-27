Renata Notni responde a las acusaciones que rodearon su separación de Diego Boneta

Diego Boneta fue el primero en confirmar la ruptura. Lo hizo durante una entrevista en el programa Despierta América, donde reconoció que la relación había llegado a su fin tras cinco años.
"Hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo", señaló, y añadió que entre ambos permanecen el cariño y el respeto, además de que la decisión fue tomada de común acuerdo.
Poco después, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que supuestamente se podía ver a la pareja en medio de una discusión.
Las imágenes generaron especulaciones sobre posibles episodios de violencia como trasfondo de la separación.
Semanas después de ese primer pronunciamiento, Renata Notni habló con medios de comunicación y abordó directamente el tema.
La actriz confirmó que la relación había terminado y desmintió los rumores.
"En nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada qué ver con esto", afirmó.
En la misma línea que Boneta, Notni subrayó que la separación se dio en buenos términos. "Los dos estamos muy bien, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros", agregó.
La actriz, conocida por producciones de Televisa como "Mi adorable maldición" y por su participación en la película "¿Qué culpa tiene el karma?", no profundizó en los motivos de la ruptura más allá de lo ya dicho por su expareja.