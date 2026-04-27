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Renata Notni responde a las acusaciones que rodearon su separación de Diego Boneta

Semanas después de que Diego Boneta confirmara el fin de su relación, Renata Notni habló por primera vez

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 10:06
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Diego Boneta fue el primero en confirmar la ruptura. Lo hizo durante una entrevista en el programa Despierta América, donde reconoció que la relación había llegado a su fin tras cinco años.

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"Hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo", señaló, y añadió que entre ambos permanecen el cariño y el respeto, además de que la decisión fue tomada de común acuerdo.

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Poco después, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que supuestamente se podía ver a la pareja en medio de una discusión.

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Las imágenes generaron especulaciones sobre posibles episodios de violencia como trasfondo de la separación.

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Semanas después de ese primer pronunciamiento, Renata Notni habló con medios de comunicación y abordó directamente el tema.

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La actriz confirmó que la relación había terminado y desmintió los rumores.

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"En nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada qué ver con esto", afirmó.

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En la misma línea que Boneta, Notni subrayó que la separación se dio en buenos términos. "Los dos estamos muy bien, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros", agregó.

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La actriz, conocida por producciones de Televisa como "Mi adorable maldición" y por su participación en la película "¿Qué culpa tiene el karma?", no profundizó en los motivos de la ruptura más allá de lo ya dicho por su expareja.

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