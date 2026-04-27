Los últimos mensajes de Carolina Flores antes de ser asesinada por su suegra

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación por homicidio doloso. Uno de los elementos que ha centrado el debate público es el tiempo que tardó Alejandro, esposo de la víctima, en presentar la denuncia formal: lo hizo el 16 de abril, un día después de los hechos. Las autoridades investigan si esa demora tuvo como propósito facilitar la huida de su madre.