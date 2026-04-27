Los últimos mensajes de Carolina Flores antes de ser asesinada por su suegra

El 15 de abril, los servicios de emergencia respondieron a una llamada al 911 procedente de un departamento en la colonia Polanco, en Ciudad de México. Al llegar, encontraron el cuerpo de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, con una herida de bala en la cabeza.
La principal sospechosa es su suegra, identificada como Érika N., quien huyó antes de que las autoridades pudieran detenerla y permanece prófuga hasta la fecha.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación por homicidio doloso. Uno de los elementos que ha centrado el debate público es el tiempo que tardó Alejandro, esposo de la víctima, en presentar la denuncia formal: lo hizo el 16 de abril, un día después de los hechos. Las autoridades investigan si esa demora tuvo como propósito facilitar la huida de su madre.
Un video del momento del crimen, difundido por el periodista C4 Jiménez, muestra a Carolina y a la presunta agresora discutiendo en el interior del departamento. La víctima se dirige a la cocina y la mujer la sigue. Instantes después se escuchan varios disparos.
Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, relató en una entrevista televisiva que fue su yerno quien le comunicó la muerte de su hija, también el 16 de abril. Según contó, el hombre admitió que su propia madre había disparado a Carolina, pero no supo o no quiso explicar el motivo.
Alejandro le dijo que durante las horas previas a denunciar estuvo grabando videos para dejar instrucciones sobre cómo alimentar al bebé de ambos, en caso de que el menor terminara en una casa hogar. "Eran problemas comunes en una relación de nuera con suegra", resumió la madre al recordar las palabras de su yerno sobre la dinámica entre las dos mujeres.
Los últimos registros públicos de Carolina en redes sociales ofrecen una imagen que contrasta con el desenlace. El 4 de abril publicó un video junto a su familia con el texto "¿A esto le tenía tanto miedo? Mi pequeña gran familia".
Una semana antes, el 1 de abril, había compartido una reflexión sobre la maternidad en la que reconocía haber postergado sueños personales como viajar o comprar una casa. Su última publicación, del 11 de abril, fue sobre la presentación de Justin Bieber en el festival Coachella.