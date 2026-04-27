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“Fue arrastrada”: revelan detalles de la muerte de Klaudiaglam, influencer atropellada por otra

La influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como Klaudiaglam, falleció a los 32 años tras ser atropellada en un incidente ocurrido en Londres. Aquí todos los detalles

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 08:13
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La influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como Klaudiaglam, murió atropellada por otra creadora de contenido. Aquí los detalles de su repentina muerte.

 Fotos: Cortesía Instagram @klaudiaglam
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De acuerdo con información del Servicio de Policía Metropolitana (MPS), la joven murió el sábado 25 de abril, días después de haber resultado gravemente herida en el atropello registrado el pasado 19 de abril.

 Foto: Cortesía Instagram @klaudiaglam
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Las autoridades confirmaron que la principal sospechosa es la también influencer Gabrielle Carrington, conocida en plataformas digitales como RielleUK, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con el caso.

 Foto: Cortesía Instagram @klaudiaglam
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Inicialmente, Carrington fue acusada de intento de asesinato, daño corporal grave con intención, daño corporal real, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, tras la muerte de Zakrzewska, el cargo de intento de asesinato será elevado a asesinato.

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El hecho ocurrió en Argyll Street, en Londres, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando la policía respondió a una llamada de emergencia por un atropello.

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Zakrzewska fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario en estado crítico, donde permaneció varios días luchando por su vida antes de que se confirmara su fallecimiento.

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Según se expuso en el tribunal, el fiscal Rizwan Amin detalló que cámaras de seguridad captaron el momento en que Carrington ingresó a su vehículo y condujo directamente hacia la víctima.

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En el impacto, Zakrzewska fue “arrastrada, quedando entre el coche y un soporte de bicicletas de metal”, de acuerdo con la reconstrucción presentada durante el proceso judicial.

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La inspectora jefe Alison Foxwell expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. “Nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia”, manifestó.

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Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir imágenes sensibles del hecho. “La circulación de dicho material también podría socavar nuestra investigación criminal en curso”, advirtió, subrayando que el caso continúa bajo investigación.

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