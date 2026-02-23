La AJD entregará anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura al pleno de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentará ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Este anteproyecto de ley que fue elaborado y redactado por la AJD será entregado a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, para que pueda someterlo a discusión en el pleno de los 15 magistrados y de ser así, poder aprobarlo o hacerle las reformas que los 15 altos jueces consideren necesario. Ese nuevo precepto sería enviado al Congreso Nacional (CN), si el pleno lo aprueba, a más tardar el 14 de abril próximo, fecha en la que se cumplen los 60 días que dio como plazo el Congreso Nacional (CN) para recibir de parte del Poder Judicial, el anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Fany Bennett, presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, indicó que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, respecto a plantear el anteproyecto de ley, tiene iniciativa de ley; así lo establece la Constitución de la República.

"Este anteproyecto contempla, aparte de la necesidad urgente del hecho de reestructurar el Poder Judicial, en especial el tema de independencia judicial, de separación de poderes, de carácter administrativo, para que se conozca a través de este Consejo y el poder garantizarle a la sociedad hondureña sin intereses políticos partidistas", explicó Bennett. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El anteproyecto de ley diseñado por la ADJ contiene 103 artículos en los que se estructuró la organización de la carrera judicial, supervisión general, traslados, ascensos, remoción de los jueces y servidores judiciales y la conformación del Consejo de la Judicatura.

Cambios en el nombramiento

El anteproyecto de ley que la AJD entregará al pleno de la Corte Suprema de Justicia está basado y siguió las recomendaciones realizadas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguraron sus promulgadores.

El magistrado de Corte de Apelaciones y también miembro de la AJD, Guillermo López Lone, reveló que en este anteproyecto solicitan que los nuevos concejales que integren el Consejo de la Judicatura, deban ser elegidos por el pleno de la CSJ y no por el Congreso Nacional. "Otra cosa relevante en este proyecto es que los concejales sean electos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la sentencia que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura, en octubre de 2016, estableció que el Congreso había violentado el principio de independencia judicial al elegir a los concejales que integraron ese Consejo de la Judicatura", instruyó López Lone. Agregó: "A nosotros nos parece que un punto de carácter central sería tomar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y que el Congreso atienda que los concejales deben de ser electos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia". En caso de no acatarse esta sugerencia, se volvería a cometer un error en razón a esa sentencia emitida en 2016 por la Sala Constitucional, y se estaría dando lugar a un motivo de inconstitucionalidad por el que esa Sala podría volver a declarar inconstitucional la ley que apruebe el Congreso Nacional.