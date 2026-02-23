A diez podría subir el número de alcaldías embargadas; cuatro en el departamento de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro corporaciones municipales más se sumarán a la lista de seis alcaldías que, desde finales del mes de enero del 2026, se conoció públicamente que sus cuentas serían objeto de millonarios embargos a causa de prestaciones laborales y deudas con proveedores. La noticia fue difundida por el director ejecutivo de la Asociación Municipios de Honduras (AMHON), Nelson Licona, quien lamentó el papel que jugaron los exalcaldes referente a esa situación. "Es una caja de Pandora, eso es exactamente lo que ha pasado. Después de lo de El Corpus, saltó a Langue, saltó a cuatro municipios de Olancho: Manguile, Guarizama, Guata, La Unión; está por pasar situación similar en La Virtud, Lempira, San Manuel en Cortés, en donde ha habido ese tipo de actitudes de despedir personal", criticó Licona. El máximo directivo de la AMHON explicó que lo que están pretendiendo los exalcaldes que dejaron esta problemática a sus sucesores es conciliar con los empleados que despidieron para que estos pudieran recibir los montos de dinero en concepto de prestaciones laborales.

A criterio de Licona, esto no es más que "dejar después la peña al que viene para demandar a la municipalidad y embargarla. ¡Nefasto! Esto que está pasando, y el Tribunal Superior de Cuentas ya envió una comisión a investigar qué pasó en Guata, pero todo parece un modus operandi muy parecido en las municipalidades y una actitud de alcaldes que pierden la gestión y que de repente creían que las alcaldías eran de ellos, pero no es lo común".

No era necesario

Para evitar que esos embargos dejaran atados de manos a alcaldes y alcaldesas, el director ejecutivo de la AMHON, Nelson Licona, manifestó que los que les antecedieron tuvieron que hacer un proceso de transición común y corriente, no haber despedido al personal técnico que ya estaba en esas alcaldías para librarse del cobro de prestaciones que acumuladas se volvieron millonarias. "Al personal técnico cuesta capacitarlo. Se imagina lo que le cuesta a cada alcaldía capacitar a cada funcionario de esa alcaldía; a través del tiempo se ha invertido millones en las personas y ese alcalde las despide como si fueran sus empleados personales, eso no es correcto. Si el personal administrativo en la alcaldía, por humilde que sea, debe gozar de una permanencia a través del tiempo, no por color político", aludió Licona.

En enero de 2022, cuando la administración de Xiomara Castro y del Partido Libertad y Refundación (Libre), ocurrió lo mismo. Fueron 16 corporaciones municipales las que se vieron embargadas por el no pago a empresas proveedoras de servicios y productos, y además por prestaciones laborales. Uno de esos casos llamativos es el de la comuna de Choluteca, alcaldía cuyas transferencias municipales por parte de la administración central estarán embargadas hasta el año 2030, a raíz de múltiples embargos de los que fue objeto. El mismo panorama enfrenta la Alcaldía de La Ceiba; esta tiene muchos años de no recibir sus transferencias municipales debido a que son absorbidas automáticamente por las demandas en su contra, en su mayoría de tipo comerciales y laboral.