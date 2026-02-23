De Villa Solidaridad a obra inconclusa: la promesa fallida para damnificados de la Guillén

El primer acuerdo pactado el 9 de junio de 2023 (el proyecto de viviendas) fue por más de 117.9 millones de lempiras. El contrato también establece que los pagos a la empresa se realizarían mediante reembolsos periódicos, condicionados a informes de avance aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC.