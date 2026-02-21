  1. Inicio
Tráfico infernal este sábado en el anillo periférico y salida al sur de Tegucigalpa

Las obras viales y la habilitación de una rotonda en el sector de Loarque han complicado la circulación, provocando congestionamientos similares a los de un día laboral.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 15:58
Tráfico infernal este sábado en el anillo periférico y salida al sur de Tegucigalpa
1 de 12

Largas filas de vehículos se observan este sábado en el Anillo Periférico, donde el tráfico se volvió tan pesado como en plena hora pico de un día laboral. El colapso se registra a la altura de la salida al sur de la ciudad.

 Fotos: Alex Pérez/EL HERALDO.
2 de 12

Conductores avanzan lentamente mientras intentan salir de Tegucigalpa hacia el sur del país en medio de un congestionamiento que parece no tener fin.
3 de 12

El caos vial se extiende por varios kilómetros, obligando a muchos conductores a pasar largos minutos atrapados dentro de sus vehículos.
4 de 12

En la salida al sur, la circulación se volvió un verdadero dolor de cabeza debido a las obras viales que se desarrollan en la zona.
5 de 12

La habilitación de la rotonda en el sector de Loarque provocó nuevamente filas interminables de automóviles durante la jornada del sábado.
6 de 12

Muchos capitalinos aseguran que el tráfico ya no solo afecta los días laborales, sino también los fines de semana.
7 de 12

Motociclistas buscan espacios entre los vehículos para avanzar mientras los automóviles permanecen casi detenidos.
8 de 12

Algunos conductores tardan hasta varias horas en recorrer tramos que normalmente se cruzan en pocos minutos.
9 de 12

Autobuses y transporte pesado también quedan atrapados en el congestionamiento, complicando aún más la movilidad en la zona.
10 de 12

Las autoridades habilitaron nuevamente la rotonda como parte de las medidas para aliviar el tráfico, aunque la circulación sigue siendo lenta.
11 de 12

La desesperación se refleja en los conductores que intentan encontrar rutas alternas para evitar el colapso vial.
12 de 12

El congestionamiento en el Anillo Periférico y la salida al sur confirma el creciente problema de movilidad que enfrenta la capital hondureña.
