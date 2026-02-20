IHTT comienza revisiones físicas, técnicas y mecánicas previo a Semana Santa 2026

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inició esta semana las revisiones físico‑técnicas y mecánicas a las unidades de transporte público que operarán durante esta Semana Santa. ¿Hasta cuándo se estará realizando la revisón? Aquí los detalles:
El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) busca atraer turistas centroamericanos durante esta Semana Santa 2026 y, previo a ello, el IHTT se prepara con la revisión de transporte para garantizar unas vacaciones seguras.
La Semana Santa, que abarca del domingo 29 de marzo al 4 de abril de 2026, es una de las temporadas más cargada por el sector turismo, donde se espera la visita de los hondureños a los diferentes puntos del país.
Para esto, el IHTT ha iniciado con una revisión como medida que forma parte del operativo nacional para garantizar la seguridad de los viajeros en uno de los períodos de mayor movilización del año.
Las inspecciones abarcan aspectos clave del funcionamiento de los vehículos, como el sistema de frenos, motor, llantas, extintores y salidas de emergencia, entre otros elementos de seguridad.
Emilio Maldonado, comisionado presidente del IHTT, explicó que "la seguridad de cada uno de los usuarios es primordial; lo estamos haciendo con anticipación en base a ley, 40 días antes" de la Semana Santa.
Informó que "se les va a dar un tiempo prudencial para poder hacer las revisiones hasta el 20 de marzo" a todos los transportistas que planean laborar fuera de la ciudad.
Maldonado adelantó que "si se detecta que las unidades no pasan esta revisión y pueden hacer esta medida correctiva, pueden nuevamente apersonarse a hacer las revisiones, y si pasan, se les puede generar su respectiva documentación para poder salir de la ciudad".
Explicó que aunque el conductor tenga la documentación de revisión realizada el pasado feriado morazánico, en esta ocasión la revisión parte de cero y únicamente será validada la de este año 2026.
"La norma debería de ser una excusa en Semana Santa, debería de ser siempre, no solo en estos feriados se den esta revisión", mencionó.
En cuanto al costo, explicó que se mantiene a los precios anteriores que se han manejado en años anteriores."Van a haber sanciones económicas, así como decomisos de unidades en los diferentes puntos de control. Nos vamos a enfocar en el marco de la ley", advirtió.
En cuanto a los precios de pasajes, aseguró que será el tema que se estará revisando en el punto de control, para evitar que estos excedan los precios establecidos en esta Semana Santa.