Así serán los “buses modernos” del transporte público a partir del 2027 en Tegucigalpa

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentó un proyecto de modernización del transporte urbano de Tegucigalpa con “buses modernos”. ¿De qué trata y cuáles son las novedades que se implementarán?
El evento estuvo encabezado por el edil del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien manifestó que “el objetivo es que la gente se monte en el bus con una tarjeta de prepago y eliminemos el efectivo en las unidades. Eso impacta directamente en la seguridad, porque reduce los asaltos y mejora el control del servicio para beneficio del usuario”.
En el acto también participó el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, quien calificó la iniciativa como un primer paso hacia una transformación estructural del sistema.
El proyecto será ejecutado en alianza con el consorcio Inversiones Múltiples y de Transporte S.A. (INVERMUT) y su operador tecnológico Grupo Visión, responsables de implementar el sistema integral que incluye recaudo electrónico y monitoreo centralizado.
Entre los componentes anunciados figura el Sistema de Información al Usuario (SIU), una herramienta digital, comúnmente utilizada en el transporte público (como Transmetro en Barranquilla), que permite a los usuarios consultar saldo, historial de recargas, registrar tarjetas y gestionar sus datos personales.
El Sistema de Información al Usuario (SIU) se accede a través de portales web dedicados para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente mediante la autogestión.
Se buscará implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), una plataforma tecnológica integral que gestiona, monitoriza y optimiza flotas de transporte público en tiempo real mediante GPS y comunicaciones.
Asimismo la instalación de cámaras de videovigilancia, GPS y un Centro de Monitoreo y Control que permitirá supervisar en tiempo real los recorridos y la operación de las unidades.
“La unidad va a tener GPS, cámaras y videovigilancia conectada a una central. Esto nos permitirá reaccionar ante cualquier incidente y coordinar con la Policía y el Ministerio de Seguridad para proteger al usuario”, detalló Juan Diego Zelaya.
El sistema permitirá conocer ubicación exacta, tiempos de espera y cumplimiento de rutas.
También se podrá acceder a datos que facilitarán la planificación del viaje para miles de usuarios que dependen diariamente del transporte colectivo.
El plan contempla una incorporación progresiva de alrededor de 500 nuevas unidades a partir de 2027.
No obstante, algunas fases podrían ejecutarse antes, dependiendo de los procesos de adquisición y ajustes técnicos.
Juan Diego Zelaya aseguró que el sistema de recaudo electrónico no implicará un cobro adicional para los pasajeros. “De la misma tarifa que paga la gente debe salir un porcentaje para tecnificar el sistema. Como decimos aquí, del mismo cuero salen las correas. No se trata de subir el pasaje, sino de administrarlo mejor”, puntualizó.