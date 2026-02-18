Capitalinos sellan su fe: Miércoles de Ceniza desborda las iglesias de Tegucigalpa

Desde tempranas horas de este miércoles 18 de febrero, la Basílica de Suyapa y otros templos de la capital, abrieron sus puertas a todos los fieles que deseaban recibir la imposición de ceniza en la frente, un rito que marca el inicio oficial de la Cuaresma en Honduras.
Aunque el Miércoles de Ceniza no figura en el calendario como un feriado nacional, su impacto es innegable, ya que los templos se llenan de feligreses que hacen un espacio entre su trabajo y demás actividades.
Empleados públicos y privados aprovechan los horarios extendidos para recibir la cruz antes de iniciar su jornada laboral.
Cabe mencionar que la ceniza utilizada hoy, fue elaborada tras quemar las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.
En medio del ajetreo de Tegucigalpa, las iglesias se convirtieron en oasis de silencio y reflexión personal.
Y aunque la asistencia de adultos mayores al acto fue notable, también se notó la presencia de jóvenes, evidenciando que la tradición sigue viva en parte de las nuevas generaciones.
Durante este tiempo, la Iglesia Católica enfatiza dos pilares fundamentales: el ayuno y la abstinencia. Estas prácticas no son solo ritos externos, sino que buscan generar un cambio interno en la actitud del creyente frente a sus necesidades y las de los demás.
Bajo la normativa eclesiástica, el ayuno es obligatorio para personas entre los 18 y 59 años. Por su parte, la abstinencia de carnes rojas se practica todos los viernes de la temporada, una tradición que también dinamiza la gastronomía local y el consumo de platillos típicos.
Para muchas familias hondureñas, este período significa bajar "el ruido del mundo". La meta colectiva es enfocar las energías en acciones concretas de caridad, el ejercicio del perdón y la reconciliación con el prójimo.
En el marco de este inicio cuaresmal, el papa León XIV envió un mensaje centrado en el verdadero sentido del sacrificio. El pontífice señaló que el ayuno no debe entenderse únicamente como una privación física de alimentos.
Para el Papa, esta práctica es una herramienta para disciplinar el deseo y orientarlo hacia Dios. Su mensaje busca que el sacrificio corporal tenga un eco en la salud espiritual y en la relación con el entorno social.
Esta práctica se lleva a cabo en la Basílica de Suyapa y en todos los templos católicos de Tegucigalpa, con la finalidad de que los fieles puedan llegar a cualquier hora del día.
Ciudades con fuerte arraigo religioso, como Comayagua, ya se preparan para intensificar su actividad litúrgica y cultural.
En las próximas semanas, la práctica del viacrucis y los preparativos para la Semana Santa se convertirán en el eje de la vida comunitaria.