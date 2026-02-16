  1. Inicio
Vuelve la rotonda en la salida al sur; alcalde dice que “si no funciona, la quitamos”

El nuevo alcalde del Distrito Central volvió a instalar la rotonda a la altura de la colonia Loarque y sostuvo que “si no funciona, la quitamos”

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 07:43
1 de 10

La rotonda ubicada en la salida al sur fue construida durante la gestión de Nasry Asfura como alcalde del Distrito Central, pero la administración de Jorge Aldana la destruyó y hoy vuelve a ser instalada por el nuevo edil Juan Diego Zelaya.

 Foto: Cortesía
2 de 10

La rotonda en ese sector fue habilitada como una solución al congestionamiento vial que se vive en la zona; sin embargo, a criterio de muchos ciudadanos, solo empeora la situación.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Así luce la rotonda que empezó a funcionar desde este lunes 16 de febrero. ¿Cuáles son los planes de Juan Diego Zelaya?

 Foto: Cortesía
4 de 10

“En diferentes puntos de la capital hemos estado haciendo prueba y error para facilitar y agilizar el tráfico”, dijo el nuevo edil del Distrito Central.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10

Específicamente sobre la rotonda, sostuvo que también se está experimentando en la salida al sur, que es donde más vehículos circulan.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10

“Son 42,000 vehículos los que pasan por esa parte del sur. Si funciona la dejamos y, si no funciona, vamos a buscar otro mecanismo”, explicó el alcalde Juan Diego Zelaya.

 Foto: Captura de pantalla
7 de 10

“Tenemos que hacer prueba y error; no nos podemos quedar con los brazos cruzados y debemos ver qué es lo que funciona en esa parte de la capital”.

 Foto: Cortesía
8 de 10

El alcalde especificó que durante esta semana se evaluarán los resultados que deje la instalación de esta rotonda.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 10

“Vamos a tener personal permanente. Lo que pasa es que no había gente permanente; ahora tendremos a los de amarillo ayudando a gestionar el tráfico”.

 Foto: Cortesía
10 de 10

“Esto es prueba y error. No podemos quedarnos con los brazos cruzados; hay que ver cómo gestionamos el tráfico de la capital”.

 Foto: Cortesía
