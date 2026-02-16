Vuelve la rotonda en la salida al sur; alcalde dice que “si no funciona, la quitamos”

La rotonda ubicada en la salida al sur fue construida durante la gestión de Nasry Asfura como alcalde del Distrito Central, pero la administración de Jorge Aldana la destruyó y hoy vuelve a ser instalada por el nuevo edil Juan Diego Zelaya.
La rotonda en ese sector fue habilitada como una solución al congestionamiento vial que se vive en la zona; sin embargo, a criterio de muchos ciudadanos, solo empeora la situación.
Así luce la rotonda que empezó a funcionar desde este lunes 16 de febrero. ¿Cuáles son los planes de Juan Diego Zelaya?
“En diferentes puntos de la capital hemos estado haciendo prueba y error para facilitar y agilizar el tráfico”, dijo el nuevo edil del Distrito Central.
Específicamente sobre la rotonda, sostuvo que también se está experimentando en la salida al sur, que es donde más vehículos circulan.
“Son 42,000 vehículos los que pasan por esa parte del sur. Si funciona la dejamos y, si no funciona, vamos a buscar otro mecanismo”, explicó el alcalde Juan Diego Zelaya.
“Tenemos que hacer prueba y error; no nos podemos quedar con los brazos cruzados y debemos ver qué es lo que funciona en esa parte de la capital”.
El alcalde especificó que durante esta semana se evaluarán los resultados que deje la instalación de esta rotonda.
“Vamos a tener personal permanente. Lo que pasa es que no había gente permanente; ahora tendremos a los de amarillo ayudando a gestionar el tráfico”.
“Esto es prueba y error. No podemos quedarnos con los brazos cruzados; hay que ver cómo gestionamos el tráfico de la capital”.