Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco

Personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en la pavimentación de las vías adyacentes al Puente Papa Francisco, mientras la obra principal continúa sin fecha oficial de apertura. Primero estaría completa para mayo de 2025, luego enero 2026, pero a la fecha sigue en obra.
La dispersión de emulsión asfáltica que está siendo colocada este domingo marca una fase técnica clave antes de colocar la carpeta definitiva en el tramo intervenido del anillo periférico capitalino.
Las autoridades municipales buscan aliviar el tráfico que a diario afecta a miles de conductores que transitan por el anillo periférico, ya que la obra representa un buen proyecto para solventar el tiempo de espera en la zona.
El cierre del paso a desnivel en enero reciente, luego de que había sido habilitado un carril, ha incrementado los tiempos de desplazamiento en horas pico, generando largas filas vehiculares en el sector.
El proyecto, que representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras, fue iniciado en mayo de 2024 por la administración anterior.
Maquinaria pesada trabaja en los accesos al puente con el objetivo de mejorar la adherencia y durabilidad del nuevo pavimento en una de las zonas más congestionadas de la ciudad.
Aunque inicialmente se anunció que la obra estaría lista en junio de 2025, el cronograma tuvo que ser reprogramado tras no cumplirse los plazos previstos.
El 14 de enero, la administración encabezada por el exalcalde Jorge Aldana informó que el avance físico del puente alcanzaba aproximadamente el 72%.
Durante casi dos meses se habilitó de manera temporal el carril izquierdo del puente para reducir la presión vehicular en el sector.
Sin embargo, desde el 20 de enero ese carril fue cerrado nuevamente, provocando un aumento considerable del congestionamiento en el anillo periférico.
Las labores actuales forman parte de una estrategia inmediata para habilitar pasos alternos mientras continúa la ejecución del proyecto principal.
Movilidad Urbana del Distrito Central integra esta pavimentación a un plan más amplio orientado a reducir los puntos críticos de tráfico en la capital.
La municipalidad aseguró que la entrega total del puente fue reprogramada para finales de 2025 o inicios de 2026, contemplando habilitaciones parciales.
A la fecha, la estructura permanece inconclusa, pese a que en su momento se anunciaron fechas específicas para su culminación definitiva.