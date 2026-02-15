  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco

Aunque se aplicará mezcla asfáltica para mejorar la circulación, la obra principal sigue inconclusa y sin fecha oficial de apertura, tras varios ajustes en el cronograma del proyecto.

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 16:44
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
1 de 14

Personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en la pavimentación de las vías adyacentes al Puente Papa Francisco, mientras la obra principal continúa sin fecha oficial de apertura. Primero estaría completa para mayo de 2025, luego enero 2026, pero a la fecha sigue en obra.

 Fotos: Aníbal Vásquez/EL HERALDO.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
2 de 14

La dispersión de emulsión asfáltica que está siendo colocada este domingo marca una fase técnica clave antes de colocar la carpeta definitiva en el tramo intervenido del anillo periférico capitalino.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
3 de 14

Las autoridades municipales buscan aliviar el tráfico que a diario afecta a miles de conductores que transitan por el anillo periférico, ya que la obra representa un buen proyecto para solventar el tiempo de espera en la zona.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
4 de 14

El cierre del paso a desnivel en enero reciente, luego de que había sido habilitado un carril, ha incrementado los tiempos de desplazamiento en horas pico, generando largas filas vehiculares en el sector.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
5 de 14

El proyecto, que representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras, fue iniciado en mayo de 2024 por la administración anterior.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
6 de 14

Maquinaria pesada trabaja en los accesos al puente con el objetivo de mejorar la adherencia y durabilidad del nuevo pavimento en una de las zonas más congestionadas de la ciudad.

Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
7 de 14

Aunque inicialmente se anunció que la obra estaría lista en junio de 2025, el cronograma tuvo que ser reprogramado tras no cumplirse los plazos previstos.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
8 de 14

El 14 de enero, la administración encabezada por el exalcalde Jorge Aldana informó que el avance físico del puente alcanzaba aproximadamente el 72%.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
9 de 14

Durante casi dos meses se habilitó de manera temporal el carril izquierdo del puente para reducir la presión vehicular en el sector.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
10 de 14

Sin embargo, desde el 20 de enero ese carril fue cerrado nuevamente, provocando un aumento considerable del congestionamiento en el anillo periférico.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
11 de 14

Las labores actuales forman parte de una estrategia inmediata para habilitar pasos alternos mientras continúa la ejecución del proyecto principal.

Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
12 de 14

Movilidad Urbana del Distrito Central integra esta pavimentación a un plan más amplio orientado a reducir los puntos críticos de tráfico en la capital.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
13 de 14

La municipalidad aseguró que la entrega total del puente fue reprogramada para finales de 2025 o inicios de 2026, contemplando habilitaciones parciales.
Sin fecha oficial de apertura: el lento avance en puente Papa Francisco
14 de 14

A la fecha, la estructura permanece inconclusa, pese a que en su momento se anunciaron fechas específicas para su culminación definitiva.
Cargar más fotos