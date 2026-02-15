Aplican capa asfáltica en vías adyacentes al puente Papa Francisco

Trabajadores de la Alcaldía aplican emulsión asfáltica para pavimentar las calles alternas del nuevo puente Papa Francisco. Así va quedando el paso vehicular a la altura del desvío a Mateo.
La colocación de la capa asfáltica busca habilitar las vías adyacentes al paso elevado y mejorar la circulación vehicular.
Las obras complementarias del puente Papa Francisco incluyen pavimentación y señalización vial para seguridad de los conductores.
Autoridades locales buscan reducir la congestión que se genera en horas pico en las zonas cercanas al puente.
El proyecto vial permitirá agilizar el tránsito y disminuir los tiempos de viaje para los conductores de la zona.
Motociclistas observan cómo avanzan los trabajos de pavimentación en las calles alternas al nuevo paso elevado.
El equipo de la Alcaldía supervisa la correcta aplicación de la capa asfáltica para garantizar la durabilidad de la vía.
Maquinaria pesada distribuye el asfalto mientras el personal supervisa cada tramo de la calle.
La pavimentación de las calles adyacentes es parte de un plan integral de movilidad en la zona del puente Papa Francisco.
Con estas obras, se espera que la circulación en el área sea más fluida, segura y eficiente para los automovilistas.